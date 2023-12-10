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安理會促加沙人道停火 美投唯一反對票否決

【明報專訊】聯合國秘書長古特雷斯上周三罕有援引《聯合國憲章》第99條，敦促安理會成員國採取行動避免加沙人道災難後，安理會前日（8日）就要求在加沙立即實施人道主義停火的決議草案表決，被美國投唯一反對票否決。美國代表表明華府不能無條件支持停火，因這只會令哈馬斯得益。人權組織批評美國繼續向以色列提供武器和外交掩護，有可能成為「戰爭罪同謀」。

美：無條件停火讓哈馬斯得益

決議草案由阿聯酋提出，在安理會15個成員中獲13成員支持，包括美國盟友法國和日本，但美國投下反對票，英國則投棄權票。美國駐聯合國大使伍德（Robert Wood）稱，無條件停火不僅不切實際亦危險，會讓哈馬斯得以重新部署，重演10月7日的突襲，「這只會為下一場戰爭埋下種子」。美英亦批評草案沒有包括譴責哈馬斯10月突襲以色列。決議草案若要通過需要至少9票贊成，且5個常任理事國中英美法俄均不反對。今次是美國第3次否決安理會就以哈停火的決議案。中國常駐聯合國代表張軍稱，中方對草案被美國否決表示極度失望和遺憾。新華社發表評論文章，形容「這一票，讓美國站在了和平的對立面」。

以哈戰爭導致逾萬平民死亡之際，美國續向以色列提供武器。路透社前日引述美現任及前任官員稱，拜登政府已要求國會批准向以色列出售4.5萬枚用於「梅卡瓦」（Merkava）主戰坦克炮彈打擊哈馬斯。路透社上周四報道，調查顯示以色列坦克的炮彈導致路透社記者阿卜杜拉死亡及6名記者受傷。專家稱殺死阿卜杜拉的是一枚120毫米口徑炮彈，梅卡瓦坦克正是用這款炮彈。

（金融時報/衛報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕否決 梅卡瓦坦克 美國 停火 人道主義 聯合國安理會 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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