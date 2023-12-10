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澳總理削移民 料主力減海外生

【明報專訊】澳洲總理阿爾巴尼斯昨日（9日）宣布，政府本周將公布減少移民計劃，目標是令移民數目回復至「可持續水平」，其中海外留學生將成「開刀」目標。

新冠疫情結束以來，澳洲移民入境人數激增。澳洲統計局數據顯示，截至2023年3月的12個月內，澳洲人口增加2.2%至2650萬人，當中淨移民人口增加了45.44萬人，佔新增人口的81%。人口急增令房屋和交通等需求上升，並加劇通脹。

阿爾巴尼斯昨日表示，由總理與內閣部前部長帕金森（Martin Parkinson）領導的審查發現，澳洲的移民制度已嚴重崩壞，需要10年時間重建，強調澳洲需要一個能讓國家獲得所需技能的移民制度，同時要確保該制度符合所有國民的利益。他指出，帕金森的審查顯示，澳洲出現濫收留學生情况，稱部分留學生到澳洲就讀的課程對他們的技能基礎或澳洲利益都沒有實質幫助，因此必須解決這問題。

大學以外低級短期課程不發簽證

澳洲特別廣播服務公司（SBS）報道，政府移民改革措施將集中減少留學生數目，可能包括進一步打擊那些協助海外人士實際上到澳洲工作而非讀書的不法教育機構，以及收緊對學生英語能力的要求。大學以外所有類別的低級和短期課程學生，亦可能不再獲發學生簽證，以及研究方法確保在澳洲就讀缺乏就業前景課程的學生在畢業後要離開，同時限制完成學業的大學生的工作權利。

（衛報/SBS/彭博社）

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