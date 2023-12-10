歐盟AI規管法案達協議 全球首部 禁對人作分類生物識別 違規企業可罰7%收入

許多人擔心急速發展及日益普及的AI技術在帶來實惠之餘，潛存社會風險。多國政策制定者既擬管制，亦希望維護AI初創企業，科企則致力爭取較寬鬆的措施。歐盟委員會、歐洲議會和27個歐盟成員國的代表，上周三、四聚首布魯塞爾，在經過近24小時的辯論和近15小時的談判，終於在上周五晚接近零時達成監管AI的《人工智能法案》（AI Act）臨時協議。

除打擊恐襲罪行 不得用於侵私隱

議定的內容將規管生成式AI工具，諸如OpenAI的聊天機械人ChatGPT、Google的Bard等，在不扼殺發展可能下，遏止潛存偏見、侵犯私隱與人權等問題。另外又訂明，禁止出於政治、信仰、性取向和種族等敏感特徵，對人作出分門別類的生物識別掃描。除非是恐襲之類的意外威脅、警方需要搜尋受害人（例如被綁架者）、出於嚴重罪案檢控（例如追蹤謀殺犯），否則不得使用侵犯私隱、人權的AI技術。關於要多大程度限制使用實時生物識辨工具，爭拗最為激烈。最後正反雙方同意，在有條件下限制於公共空間使用。

平衡保障企業及個人權益

考慮到AI系統用於一般用途情况及一般用途AI技術可能衍生高風險系統的情况，《AI法案》將規管「基礎模型」（foundation models）從而保障大眾權益。科企要打入歐盟27國做生意，推出如自動駕駛汽車、醫療儀器等存在高系統性風險的產品前，須簽署自願行為守則，與歐盟委員會合作減低風險。此外，用家有權提出投訴。當局可依據違例情况和企業規模，對違例企業罰款最高達3500萬歐元（逾2.9億港元）或全球收入的7%。

歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）昨天（9日）凌晨發表聲明，表示這項協議在促進創新與保障企業、個人權益之間取得了平衡。他在社交平台發文說：「歐盟成為第一個為AI使用設立明確規則的地區。《AI法案》不僅是一本規則手冊，也將成為歐盟初創企業和研究人員引領全球AI競賽的助推器。」歐盟委員會主席馮德萊恩表示，AI法案將有助科技發展而不會威脅人民安全和權益，這是「你們可以信賴的獨特AI發展法律框架」。

有關方面未來將繼續討論細節、敲定用語，趕在歐洲議會明年進行法案表決，連同各成員國的確認程序，預計最快可於2025年生效。

（華盛頓郵報/彭博社/路透社/衛報）