內華達州槍擊案 疑兇高校求職屢碰壁

其中一名死者來自台灣

槍手周三接近中午時在UNLV的「李商學院」（Lee Business School）4樓開槍，死傷者全為教職員。校方公布其中兩名死者身分，分別是來自台灣的64歲教授張家禎（Cha Jan 'Jerry' Chang，譯音），以及39歲助理教授納瓦羅－維萊斯（Patricia Navarro-Velez）。《拉斯維加斯評論報》引述驗屍官辦公室稱，張家禎因頭部中槍喪命，納瓦羅－維萊斯則死於多處中槍。張家禎自2001年起任教UNLV，目前是商學院管理、創業與技術系教授。

根據校方聲明，67歲疑兇波利托（Anthony Polito）2001年至2017年於東卡羅萊納大學（East Carolina University）任教，2017年1月辭去終身副教授職務，案發前曾向UNLV求職未成。拉斯維加斯大都會警局局長麥克馬希爾稱，探員發現波利托面臨被逐出拉斯維加斯郊區住處，多次應徵幾間內華達州專上院校職位。

調查人員又表示，波利托犯案前曾向美國多家大學的教職員寄出22封信件，當局在至少一封信內發現可疑白色粉末。另外，警方取得「目標名單」，列有疑兇欲在UNLV尋找的人，以及東卡羅萊納大學教職員姓名。

（路透社/中央社）