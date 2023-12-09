土希簽友好宣言扭轉關係 埃爾多安稱開創新時代 可成世界榜樣

今次是埃爾多安自2017年來再訪希臘，他先後與希臘總統薩克拉羅普盧和總理米佐塔基斯會面，並率政府代表團與希臘舉行高級別合作委員會會議。雙方會談後簽署了《雅典友好睦鄰宣言》。

爭愛琴海資源險爆軍事衝突

這份共有10點內容的宣言被視為兩國經歷一段特別動盪時期，包括在2020年就愛琴海能源資源而幾乎爆發軍事衝突之後，鞏固更密切關係的路線圖。宣言敦促兩國保持溝通管道暢通，尋求建立軍事信互信機制消除緊張局勢的根源，並期望將雙邊貿易額由目前的50億美元提高到100億美元。此外，兩國部長簽署了15項協議，包括為期12個月的自動簽證系統，讓土耳其國民免簽到訪希臘，另一項針對處理非法移民的協議則讓希臘和土耳其可以互派海岸防衛隊人員到對方指定地點。

埃爾多安與米佐塔基斯在會面後一同出席記者會，前者稱希望將愛琴海變成「和平與合作的海洋」。米佐塔基斯稱兩國關係過去受危險威脅，現在已走在「較冷靜的道路」。

兩國戰機不時在爭議空域對峙

土耳其和希臘同為北約成員國，但兩國在領土、能源開發和非法移民等問題上長期存在分歧，兩國戰機不時在有爭議的空域對峙。去年埃爾多安指摘希臘「佔領」愛琴海島嶼，威脅指土國一夜就可抵達當地。緊張局勢下希臘宣布加強海軍和空軍裝備，又與法國及美國簽署防務協議。

雙方關係改善的契機始於今年2月6日土耳其7.8級強烈地震後，希臘短時間內派出救援團隊到土國協助。希臘中部同月發生嚴重列車相撞事故後，土耳其亦隨即表示慰問並提供協助。

（法新社/路透社/衛報）