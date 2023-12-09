以軍俘虜被揭脫剩內褲 蒙眼跪地

哈馬斯斥以軍虐待平民

網傳影像中實際情况及拍攝日期未明，但部分被拘留者家人認出被拘者身分。CNN訪問1名被拘留者親戚及1間新聞機構的僱主，指至少部分男性只是平民，與武裝組織無關。以軍未有回應CNN的查詢，但CNN發現部分影像或攝於加沙市以北的拜特拉希耶（Beit Lahia）。

歐洲地中海人權觀察組織周四指，以軍隊拘留及虐待數十名巴勒斯坦平民，又稱收到報告指以軍隊隨機和任意拘捕流離失所的人，當中包括醫生、學者、記者和長者。組織呼籲緊急調查以軍侵犯平民的行為，並呼籲聯合國承擔責任，採取行動保護流離失所的巴人。

流亡海外的哈馬斯官員雷希克（Izzat el Reshiq）昨呼籲國際人權組織介入，揭示這些男子的情況，並幫助他們獲釋。

以哈雙方上月底至本月初臨時停火七日期間分別釋放部分人質和在囚巴人，泰國農工阿努查（Anucha Angkaew）被擄50日後獲哈馬斯釋放，現已返回泰國。他憶述哈馬斯施襲當日，他與5名泰國同事於以色列接近加沙邊境的掩體爬出就被抓住，當中2人其後被殺，包括他的友人。阿努查稱被帶往加沙，又被哈馬斯成員毆打，並指他們對以色列人尤其殘酷。

另外，以軍周四（7日）表示再多2名以軍在入侵加沙行動中喪生，其中包括現戰時內閣部長、以色列國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）的25歲兒子賈勒（Gal Meir Eisenkot）。以軍迄今在地面行動的死亡人數增至89。

（CNN/以色列時報/路透社/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）