美宣布與圭亞那聯合軍演 警告委國 委防長斥「挑釁」 南美多國籲和平解決危機

【明報專訊】委內瑞拉與圭亞那因天然資源豐富的埃塞奎博地區主權爭議所引發的緊張局勢進一步升級，美國表明支持圭亞那對該地區的主權，美軍與圭亞那周四（7日）更開始在後者境內進行聯合飛行任務，以警告委內瑞拉政府在周日公投通過「兼併」埃塞奎博後下令國企開採當地資源等後續行動。委內瑞拉防長反斥美圭軍事行動為「挑釁」。多個南美國家呼籲委圭兩國以和平方式解決爭議，聯合國安全理事會周五應圭亞那要求召開緊急會議，討論局勢。
布林肯重申圭亞那對爭議區擁主權
美國駐圭亞那大使館發表聲明表示，美軍南方司令部周四會與圭軍在後者境內執行聯合飛行任務，為「提升兩國安全伙伴關係的例行接觸和行動」的一部分。聲明又指美方作為圭亞那可信的安全伙伴，將繼續履行承諾，推廣區域合作和互通。美國國務卿布林肯周三晚與圭亞那總統阿里通電話時指出，美方重申圭亞那對境內埃塞奎博（Essequibo）地區約16萬平方公里土地擁有全面主權，並敦促圭委兩國以和平方式解決危機。白宮國家安全委員會發言人柯比同日向記者表示，堅定不移支持圭亞那的主權。英國外交部批評委內瑞拉近日行動「沒有理據，應當停止」。阿里周四晚發表全國演說，表示圭亞那軍隊正在「戒備」狀態，並正與美國等「伙伴」保持聯繫。
委內瑞拉防長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）周四在社交平台X譴責美圭公布聯合飛行任務是美國發起「令人遺憾的挑釁」，為該國石油公司埃克森美孚在圭亞那的作業撐腰，形容這是「再一次走上錯誤方向」，強調委內瑞拉不會從「收復埃塞奎博」的未來行動中分心。
巴西總統稱願辦和談會議
南方共同市場（MERCOSUR）4個成員國巴西、阿根廷、巴拉圭與烏拉圭周四在巴西里約熱內盧舉行峰會後發表聯合聲明，表示對委圭兩國之間緊張升級深表關切，促請雙方展開對話，為爭議尋求和平解決方案，以避免或會加劇問題的單邊行動和倡議。另外4個非該組織成員的南美國家也在聲明上簽字。巴西總統盧拉在致峰會開幕辭時說：「如有一樣事物我們不希望在南美洲這裏發生，那便是戰爭。」他呼籲拉美和加勒比海國家共同體（CELAC）就促成談判與委圭雙方接觸，並表示願主辦會議通過談判解決問題。巴西軍方周三則表示，已經對接壤委內瑞拉的兩個北部城市加強部署，「以確保領土不受侵犯」。
安理會急召會議討論委圭緊張
聯合國安理會於美國紐約時間周五下午3時（本港時間周六清晨4時）舉行閉門會議，討論委圭之間緊張迅速升級。法新社前天引述圭亞那外長托德（Hugh Todd）此前去信安理會主席，「要求召開緊急會議……討論一項威脅國際和平與安全的重大問題」。
另外，圭亞那周四表示，已尋回之前一天在埃塞奎博邊境山區失蹤的一架軍用直升機，機上7名士兵有5人罹難。圭亞那軍方周三曾稱暫時「沒有資訊顯示」委內瑞拉與事件有關，已展開調查。