美宣布與圭亞那聯合軍演 警告委國 委防長斥「挑釁」 南美多國籲和平解決危機

布林肯重申圭亞那對爭議區擁主權

美國駐圭亞那大使館發表聲明表示，美軍南方司令部周四會與圭軍在後者境內執行聯合飛行任務，為「提升兩國安全伙伴關係的例行接觸和行動」的一部分。聲明又指美方作為圭亞那可信的安全伙伴，將繼續履行承諾，推廣區域合作和互通。美國國務卿布林肯周三晚與圭亞那總統阿里通電話時指出，美方重申圭亞那對境內埃塞奎博（Essequibo）地區約16萬平方公里土地擁有全面主權，並敦促圭委兩國以和平方式解決危機。白宮國家安全委員會發言人柯比同日向記者表示，堅定不移支持圭亞那的主權。英國外交部批評委內瑞拉近日行動「沒有理據，應當停止」。阿里周四晚發表全國演說，表示圭亞那軍隊正在「戒備」狀態，並正與美國等「伙伴」保持聯繫。

委內瑞拉防長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）周四在社交平台X譴責美圭公布聯合飛行任務是美國發起「令人遺憾的挑釁」，為該國石油公司埃克森美孚在圭亞那的作業撐腰，形容這是「再一次走上錯誤方向」，強調委內瑞拉不會從「收復埃塞奎博」的未來行動中分心。

巴西總統稱願辦和談會議

南方共同市場（MERCOSUR）4個成員國巴西、阿根廷、巴拉圭與烏拉圭周四在巴西里約熱內盧舉行峰會後發表聯合聲明，表示對委圭兩國之間緊張升級深表關切，促請雙方展開對話，為爭議尋求和平解決方案，以避免或會加劇問題的單邊行動和倡議。另外4個非該組織成員的南美國家也在聲明上簽字。巴西總統盧拉在致峰會開幕辭時說：「如有一樣事物我們不希望在南美洲這裏發生，那便是戰爭。」他呼籲拉美和加勒比海國家共同體（CELAC）就促成談判與委圭雙方接觸，並表示願主辦會議通過談判解決問題。巴西軍方周三則表示，已經對接壤委內瑞拉的兩個北部城市加強部署，「以確保領土不受侵犯」。

安理會急召會議討論委圭緊張

聯合國安理會於美國紐約時間周五下午3時（本港時間周六清晨4時）舉行閉門會議，討論委圭之間緊張迅速升級。法新社前天引述圭亞那外長托德（Hugh Todd）此前去信安理會主席，「要求召開緊急會議……討論一項威脅國際和平與安全的重大問題」。

另外，圭亞那周四表示，已尋回之前一天在埃塞奎博邊境山區失蹤的一架軍用直升機，機上7名士兵有5人罹難。圭亞那軍方周三曾稱暫時「沒有資訊顯示」委內瑞拉與事件有關，已展開調查。

（法新社/半島電視台/CBS/金融時報）