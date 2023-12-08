捲瞞報政治獻金醜聞 日自民黨派閥停辦集資宴

自民黨5個派閥涉在2018年至2021年政治資金收支報告中，合計少記帳最少約4000萬日圓，被刑事檢舉違反日本《政治資金規正法》。《讀賣新聞》報道，通稱安倍派的清和政策研究會涉在2018年至2022年間，向10名以上派內國會議員發還售賣政治宴會門卷超額收益，同時未有記帳，當中疑涉逾1億日圓（約540萬港元），另已判明由前黨幹事長二階俊博領導的志帥會同樣在5年間向派內國會議員涉不當回扣1億日圓政治宴會超額收益，但有記帳。

《讀賣》表示，檢方擬下周三國會會期後，盤問自民黨各派閥幹部等數十國會議員，報道又指虛假記錄財政收支等罪在日本最高可囚5年，並罰款100萬日圓（約5.4萬港元）。

宏池會（岸田派）等其他3個派系也捲相同醜聞，身兼黨總裁的岸田周三指示各派暫停舉辦集資宴會，至昨日安倍派和茂木派分別表態遵從要求。岸田昨日又宣布在擔任首相兼黨總裁期間，暫卸下宏池會會長一職。據其身邊人士透露，岸田盼藉卸任派閥會長職務，突出自民黨總裁這一較中立身分來處理醜聞，以挽回民眾信任。

（讀賣新聞/共同社/中央社/路透社）