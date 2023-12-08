拒撐送盧旺達新法案 英移民國務大臣辭職 右翼議員指力度不夠 評論料仍面臨法律挑戰

「移送盧旺達」方案最初在去年4月由時任首相約翰遜提出，旨在減低橫渡英倫海峽偷渡入境英國誘因，但方案多次受到法律挑戰，遲遲未能落實。英國最高法院上月中旬駁回政府上訴，裁定把英國境內庇護申請者轉送盧旺達屬違法。內政大臣祁湛明周二到盧旺達簽署有關臨時接收庇護申請者的新版本條約，政府翌日公布有關新方案的立法內容。

可無視國內法及國際法判斷

新版本的法案不會令英國退出《歐洲人權公約》（即保守黨右翼的訴求），但加入涉及該公約的關鍵限制條文，祁湛明在草案首頁表明無法保證立法「符合《公約》權利」。新法案建議指示法官無視《英國人權法》（將《歐洲人權公約》所提權利融入英國法律體系的關鍵法案）的某些條文，以及在國內法及國際法中有可能判斷盧旺達不屬收留尋求庇護者的安全國家之有關規定，但仍允許按具體情况上訴。國務大臣也可自行決定是否遵守歐洲人權法院的任何禁令，但不具備駁回的權力。歐洲人權法院去年6月曾發臨時命令，阻止英國以包機將首批7名尋庇者送至盧旺達。

有律師指新法案會減少尋庇者面臨送往盧旺達時的法律選項，但也有聲音質疑草案內容未能完全避免法律挑戰。辛偉誠拒絕右翼黨友要求完全退出《歐洲人權公約》的聲音，亦引起保守黨內部分歧。

由過百名保守黨議員組成的溫和派團體One Nation警告，無法支持藐視人權的法律，稱部分黨員視法案凌駕《歐洲人權公約》屬紅線，將會尋求法律意見探討法案可行性等顧慮。

曾是辛偉誠重要盟友、負責移民問題的入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）前日請辭，他在社交平台X公開的辭呈稱，政府有責任將國家利益置於受爭議的國際法詮釋之上，又稱不認為目前的緊急法案有很大的成功機會，自己無法將議案提交到國會。《金融時報》引述保守黨右翼人士指，鄭偉祺本周曾向首相府稱法案並不可行，但辛偉誠未有理會。

辛偉誠重申有信心法案可行

辛偉誠對鄭偉祺請辭表示失望，稱其決定是基於對狀况的根本誤解。辛偉誠稱如果完全廢黜《歐洲人權公約》，整項計劃就會崩潰，「盧旺達政府已表明，不會接受根據有可能違反我方國際法義務的法律而制定的方案」。辛偉誠昨日重申有信心法案可行，即使歐洲人權法院尋求阻撓，他都會盡一切可能將尋庇者移送盧旺達。

（路透社/BBC/金融時報/獨立報）