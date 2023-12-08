專訪以色列駐華大使潘綺瑞：「以對華立場感失望 惟雙邊關係仍佳」

沒提哈馬斯暴行「未體現平衡」

被問到以色列如何理解中方在以哈戰爭的立場、尤其是最新的《立場文件》時，潘綺瑞質疑該份文件並未體現應有的平衡，絲毫未提這場戰爭的起因，絲毫未提哈馬斯在10月7日「對無辜的以色列平民、嬰兒、兒童、女性、男性、老年人進行了恐怖屠殺」，既未提及哈馬斯劫持平民，也未提及以色列的自衛權和邊境安全權——「這邊境是中國承認的，屬於主權國家以色列」。她指如有和平倡議，應表明哈馬斯才是打破之前長期停火狀態的一方，並強調哈馬斯犯下戰爭罪，違反了國際人道主義法和戰爭法的所有準則，「而中國的和平提案中並未提到這些恐怖行徑，對哈馬斯這一恐怖組織犯下的罪行也未做出譴責」。

正如前述，《立場文件》大致體現中方自開戰以來的主張。潘綺瑞對此直言，以方對中國「從（以色列-）哈馬斯戰爭開始以來的官方立場感到失望」，指中方避談哈馬斯犯下「史無前例的恐怖屠殺」，避談哈馬斯發動戰爭的事實，而且中方立場「沒有認識到，這場戰爭的對象不是巴勒斯坦人民，而是恐怖組織哈馬斯」。她堅稱在瓦解哈馬斯統治前，以巴問題無法得到解決。惟她否認上述不同調會影響到中以關係，「儘管中國對以色列-哈馬斯戰爭持偏見態度，但雙邊關係仍保持良好並將繼續良好勢頭，兩國基本利益也毫不動搖」。

華社交媒體掀反以反猶批評潮

在哈馬斯突襲後，以色列駐華使館在微博等內地社交媒體譴責哈馬斯，惟帖文留言充斥網民冷嘲熱諷，甚至有一些誇張的反猶言論。潘綺瑞形容中國社交媒體上掀起的批評浪潮在規模和嚴厲程度上「遠超當地媒體過往的反以反猶言論」，以方將其歸結為世界範圍內的一次重要反猶反以言論浪潮。她提到10月30日中國外交部發言人向中文社交媒體的大V及其粉絲做出重要提示，即法律禁止利用網絡宣揚極端主義、民族仇恨和歧視暴力等信息，「我們希望中國當局遵守這一法律」。

儘管如此，據本報跟不同國家專家所做的訪問了解，許多國家也許在哈馬斯突襲後原對以色列抱有一定程度的理解和同情，但隨着以軍進攻加沙的傷亡人數高企，對巴人的同情漸成國際社會主流，而以色列似乎未有理解這種輿情變化。

潘綺瑞回應時強調，以方戰爭對象是「極端的聖戰組織哈馬斯，而非巴勒斯坦人民」，又表明以色列「不會再容忍南部邊境存在一個恐怖主義機器，即收到國際社會大量資助的戰爭機器哈馬斯」。她堅稱以色列在國際社會得到眾多國家支持，「他們一致認同，恐怖組織哈馬斯對以色列、巴勒斯坦人民、整個地區甚至其他地區都構成了威脅」。

她將加沙死傷人數高企歸咎於哈馬斯「千方百計地去除對該地人民的保護」，指控對方將學校、醫院和清真寺等作為武器基地，將指揮總部設在平民建築當中。她諷刺哈馬斯領導層統治加沙以來未不曾考慮保護平民，「他們只有一個要義：打擊並摧毀以色列，這也明確體現在其1988年憲章當中」。

（以色列-哈馬斯戰爭）