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韓推46億精神支援 盼自殺率減半 改兩年一評估青年先行 官員：早發現配諮商藥療可助康復

【明報專訊】韓國政府針對國民精神疾患和自殺率有惡化趨勢，周二（5日）宣布推出精神健康政策革新方案，5年內投放7800億韓圜（約46.3億港元），措施包括為20至34歲人士提供兩年一次的精神評估服務、推行強制防止自殺教育和加強社工培訓等，務求預防和及早發現抑鬱症、精神分裂症等精神病，並協助他們康復，冀至2027年累計約達100萬名中、高危患者得到心理輔導支援，10年內使自殺率減半。

精神病6年多四成 青年自殺急增

按保健福祉部數據，韓國精神病患者（包括認知障礙症）人數由2015年的289萬名增至2021年的411萬名，6年間增幅達42.2%；當中有自殘、自殺、傷害他人傾向的中度及高度危險患者，估計有160萬人。過去3年，韓國有近4萬人自殺，當中年輕人增幅尤甚，而精神病患者增加最快的年齡組別正是20至39歲；20歲至29歲的抑鬱患者，從2018年近10萬人增至2022年的19萬餘人。經合組織（OECD）9月數據顯示，韓國去年每10萬人就有25.2人自殺，自2003年以來繼續為所有成員國之最，比成員國平均比例（每10萬人有10.6人）高近1.5倍。

警衛生部設應變中心 全天候運作

為了加強應對，保健福祉部周二宣布推出目標在及早發現與預防的精神健康政策，目標在10年內令自殺率下跌50%。從2025年起，向20歲至34歲人士提供的國家精神健康檢診由10年改為兩年一次，日後再擴大至各年齡層。目前14間職業創傷中心明年會增至23間，防止遭遇重大工作傷害或意外人士、情緒勞動者（例如客戶服務、零售員、空服員）等罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。明年7月起，將強制醫療從業員和學生等1600萬人接受防止自殺教育。

為了緊急應對事故，衛生部和國家警察局將成立全天候運作的聯合緊急應變中心，並在17個地區派駐專責警員和護理人員，以提高緊急應對嚴重精神問題者的效率。此外，政府宣布增設直屬總統的精神健康政策革新委員會，負責研究精神健康相關問題和政策。

保健福祉部精神健康政策官李炯燻在簡布會上說：「有精神健康醫學界意見表示，精神分裂症發病最多是25歲，抑鬱症是30歲等等。這些精神疾病通常在20歲至30來歲發病，及早發現，加上諮商、藥物治療等，將有助康復。」

急症精神科病牀倍增

醫療界則提出，要政策見效還須確保有充裕的治療急性精神病患者醫院病牀等。大韓神經精神醫學會表示，精神科留院病牀從2017年的6.7萬張，減少到今年得5.3萬張。入院日數不到30天的急性精神科患者，一天的留院費18萬餘韓圜（約1080港元）僅及美國的三分之一，學會指出，大醫院為收支平衡而削減病牀。

總統尹錫悅周二表示，當局會增加1倍急症精神科病牀，入院情况將見大幅改善。他表示，精神病問題對國家未來發展十分重要，必須列為國家重點議程。

（韓民族報/韓國先驅報/韓國醫學新聞）

（環球熱話）

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