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Taylor Swift膺今年《時代》風雲人物

【明報專訊】美國《時代》雜誌昨日宣布，美國樂壇天后Taylor Swift今年獲選為年度風雲人物，更成為首位單獨獲選的藝人。雜誌總編輯雅各布斯形容她找到了跨越國界和成為光芒來源的方法，更是在自身故事中「既是作者也是英雄」的罕有人物。

粉絲遍全球改樂壇規則 「既是作者也是英雄」

Taylor Swift以鄉村音樂出道兼打響名堂後，在第五張專輯1989改走徹底的流行音樂路線，成績更上層樓。她正在進行Eras Tour全球巡迴演唱會，預計將持續到明年底，舉行超過145場，業界刊物Pollstar估計每場可帶來1300萬美元（約1億港元）收益，意味總數可高達19億美元（約148億港元）以上，遠超以往未曾有歌唱單位踏足的10億美元門檻。《時代》雜誌稱，各國領袖及市長都在爭取她前來舉行演唱會，以瓜分其「點石成金」的經濟效益，令她成為美國軟實力之一。

這位當代樂壇巨星更有力改寫業界遊戲規則，不但在母帶擁有權爭議後以重製舊唱片的方式重奪歌曲完整版權，更開創業界先河，繞過荷李活製作公司，直接跟戲院營運商AMC簽約，將目前巡迴演唱會的部分場次製作成音樂會電影Taylor Swift: The Eras Tour，在其10月中旬正式上映前，AMC指全球預售額達1億美元（約7.8億港元），成為歷來最暢銷的長篇音樂會電影。她的影響力甚至超越音樂範疇，例如她在Instagram一貼文，就吸引成千上萬支持者登記做選民。

雅各布斯解釋評選結果時稱，Taylor Swift在建立屬於自己的世界，將自身故事編成全球傳奇，為社會帶來其迫切需要的喜悅，因而當選。

早在2017年#MeToo浪潮方興未艾之際，Taylor Swift已以「打破沉默者」一員的名義共享《時代》年度風雲人物，惟這次她是單獨獲獎。她擊敗了中國國家主席習近平和Open AI創辦人Sam Altman等其他9名最終入圍單位，其中後者另外獲選為《時代》年度行政總裁。

（時代/法新社）

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