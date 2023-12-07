以證人述哈馬斯性暴力 批聯國沉默 指突襲期間針對女性「有系統毁性器官」 婦女署受壓下終促徹查

證人指有私處被塞釘 有被損至男女難辨

桑德伯格（Sheryl Sandberg，美籍猶太裔）與埃爾丹（Gilad Erdan）是周一會議的主要組織者之一，會議約有800人出席，包括女權人士及40國外交官。協助在10月7日襲擊現場收屍的志願者格倫曼（Simcha Greinman）表示，他看到一具下身赤裸的女屍斜靠牀上，手上還被塞了手榴彈佈下陷阱。他找到的屍體中有兩具性器官被殘害，其中一名女子的生殖器內有「釘子和不同物件」，另一人的生殖器被嚴重損害至「無法辨認出是男是女」。

在以軍基地協助醫護人員採集指紋和清潔女兵屍體的預備役軍人門德斯（Shari Mendes）表示，她的小隊在多名被殺女兵的胯部、陰道和乳房都發現被槍擊，「這似乎是有系統地殘害受害者的生殖器官」。影片中一名醫護人員說：「槍擊目標是性器官，我們看到很多這情况。」

對於哈馬斯否認性暴力指控，桑德伯格反問全球應相信他們，還是「那些用身體告訴我們，她們如何度過生命最後幾分鐘的婦女」。桑德伯格向與會者說：「沉默就是共謀。」呼籲國際社會關注，並要求聯合國作出全面及公正的調查。會場外有數百人示威，批評聯合國在性暴力問題上採取雙重標準。聯合國婦女署更成眾矢之的，埃爾丹自言發了兩封有關哈馬斯強姦婦女的信給聯合國婦女署主任巴古斯，但一直沒獲回覆。

11月25日，聯合國婦女署首次在社交平台談及這問題，稱對於有關事發當日性暴力的報道感到震驚，但未提及哈馬斯。聯合國婦女署周一在聲明中譴責哈馬斯襲擊以色列，並認為必須全面調查襲擊期間針對女性的性暴力事件。

BBC周二報道，多名負責10月7日襲擊後收屍和辨識遺體的人亦報稱看到多項女死者被性侵迹象，包括骨盆骨折、瘀青、割傷和撕裂，受害人不分老幼。報道稱，以警私下向記者展示一名事發時身在遇襲音樂會現場女子作證的影片，稱哈馬斯武裝分子輪姦一名女子，將她一個傳一個，當時「她還活着，背部在流血」。該目擊者稱，哈馬斯成員割下受害人乳房然後丟到街上，「他們在玩弄它」，到最後一名武裝分子未完事就向受害人開槍，該兇手甚至沒穿回底褲就「開槍和射精」。報道另提到有多張現場拍攝的照片和影片顯示，多名女死者下身赤裸或內褲被扯到一邊，陰部和腿部有受創迹象。

拜登促全球譴責 哈馬斯否認指控

美國總統拜登周一呼籲全球強烈譴責哈馬斯的性暴力惡行，他說：「有報道稱女性遭強姦，且是遭多次強暴，她們還活着時身體遭切割殘害，死後遺體遭褻瀆。哈馬斯恐怖分子讓婦女和女孩受盡痛苦折磨，再殺害她們，這令人震驚。」

哈馬斯周一否認有關性侵指控，斥是沒有根據的謊言，目的是要妖魔化巴人抗爭。

（紐約時報/衛報/BBC/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）