美研究：突襲前沽空以股 疑涉春江鴨

研究報告由紐約大學及哥倫比亞大學兩名法律系教授共同發表。他們發現在哈馬斯襲擊前5天，與以色列公司有關的最受歡迎基金沽空量「顯著」和「不尋常」激增。這些在10月7日前的沽空交易，遠高於其他金融危機時期，包括2008年金融海嘯、2014年以色列與加沙戰爭及新冠疫情期間。研究員舉例稱，以色列最大的以色列國民銀行（Leumi）於9月14日至10月5日期間，有多達443萬新股被沽空，令投機者獲利32億以色列新謝克爾（約67億港元）。該公司股價在10月4日至23日期間大跌23%。報告作者寫道：「我們的研究結果顯示，獲知即將發生襲擊的交易者從這些悲劇中獲利。」

突襲前兩日 以調加沙百兵往西岸

另一方面，以色列傳媒周日報道，100多名增援作戰部隊在10月5日從加沙邊境附近調往西岸。以軍發言人哈加里周一回應稱，軍方每周都會作出輪換決定，這根據參謀長評估形勢，加上面對威脅的情况，決定在哪裏部署後備部隊。他表示有關對哈馬斯突襲防範不力的調查，會包括評估將百人兵力調離加沙邊境的決定。

（CNN/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）