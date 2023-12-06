以認加沙每殺一武裝人員 死兩平民 聲言比例「已極正面」 歸咎城市戰遇人盾

以軍昨日發表聲明，表示正「在汗尤尼斯的心臟地區」作戰。聲明引述以軍南方司令部司令芬克曼指，昨日是地面戰開打以來戰鬥最緊張激烈的一天。

加沙衛生部周一表示，以軍針對哈馬斯的行動已造成約1.59萬人喪生，大多是婦孺。當記者問及有5000名哈馬斯成員被殺的報道時，有以軍官員稱這數字大致正確，「我並不是說2比1（平民與武裝分子死亡人數）的比例還不算壞」，強調使用人盾是哈馬斯「核心戰術」的一部分，希望在接下來這比例能減低許多。惟以軍發言人孔里庫斯周一向CNN辯稱，2比1的死亡比例並不算高，認為若將這一比例與於城市地形中其他軍隊和以平民為人盾的恐怖組織衝突比較，並計算平民人口在內，這一比例是「極為正面」、也許「世上罕見」。

以軍研抽海水灌地道 已知會美

法新社引述目擊者稱，數十輛以軍坦克、裝甲運兵車和推土機周一進入加沙南部汗尤尼斯市附近，切斷連接北加沙的主要幹道。以軍稱，汗尤尼斯北部和東部主要道路「已成為戰場」，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）表示，其武裝成員在汗尤尼斯北部和東部與以軍爆發激烈戰鬥。加沙南部目前擠滿了逃難巴人，以軍表示正部署高科技地圖軟件，追蹤加沙人口流動並發出疏散令，試圖降低非戰鬥人員死亡數目。聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）質疑該系統在電訊和電力時斷時續的加沙是否有用。加沙主要電訊公司周一晚稱，當地流動電話和互聯網服務已被中斷。

以軍聲稱迄今在加沙發現至少800條哈馬斯地道，《華爾街日報》周一引述美國官員報道，以軍上月中已在加沙北部組裝了5個大型水泵，每個水泵每小時可從地中海抽取數以千計立方米的海水灌入地道，數周內可淹沒地道，以方上月初向美國知會有關計劃。美國官員稱，以色列尚未作最後決定。有專家指出，由於不知地道的透水力和多少海水會滲入土壤，很難評估該計劃對加沙的食水及污水處理設施、地下水儲備、附近建築物穩定性的影響。

以蒐逾1500份性罪行證辭 哈指謊言

另一方面，以色列上周五表示，由於哈馬斯未有釋放所有女人質，故以方恢復軍事行動。美國國務院發言人米勒周一稱，哈馬斯拒絕釋放所有女人質的原因之一，是不想這些婦女公開她們遭受性侵。以色列一名高級警官近日向國會議員表示，調查人員蒐得1500多份證辭，證明哈馬斯10月7日突襲以色列時干犯性罪行，包括輪姦。米勒稱以方已向美國簡報調查結果。哈馬斯周一否認指控，稱是「毫無根據的謊言」。

（衛報/華爾街日報/法新社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）