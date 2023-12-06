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英核設施被指遭中俄黑客入侵多年 官方否認

【明報專訊】英國《衛報》周一（4日）獨家報道，位於英格蘭西北部的塞拉菲爾德（Sellafield）核設施的電腦網絡遭與中國和俄羅斯有關的黑客組織入侵多年。塞拉菲爾德核設施2003年停止發電，現時負責核燃料再處理與核廢料儲存，目前是全球最大的鈈儲存點，也是武器計劃和核能發電廢料的處理設施，有約1.1萬名員工。《衛報》引述消息人士報道，早在2015年就已發現設施系統遭入侵，相信黑客很可能已得知設施的最高度機密，包括轉移核廢料的資訊，惟設施高層一直隱瞞事件。英國核子監管辦公室（ONR）回應稱，沒有證據顯示該設施遭黑客入侵，但承認該設施現時未達到網絡安全的高標準。

列英「最大核危險」 廢料收藏處裂痕惡化

到昨日《衛報》再引述消息「爆料」指，塞拉菲爾德核設施內用於收藏核廢料的水下混凝土建築群「B30」的裂痕近月有惡化迹象，令輻射泥水的外泄風險增加。該日漸破敗的核設施被形容為英國「其一最大核危險」，官方文件顯示，若輻射泥水外泄速度加快，將可能造成嚴重後果，包括污染地下水。目前已興建了新的設施來接收B30的輻射泥水，當局希望在2030年代初清空現有B30水池，到2050年代再將其徹底毁棄，但要真正除役塞拉菲爾德核設施仍極具挑戰性。

（衛報/路透社/中央社）

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