英核設施被指遭中俄黑客入侵多年 官方否認

【明報專訊】英國《衛報》周一（4日）獨家報道，位於英格蘭西北部的塞拉菲爾德（Sellafield）核設施的電腦網絡遭與中國和俄羅斯有關的黑客組織入侵多年。塞拉菲爾德核設施2003年停止發電，現時負責核燃料再處理與核廢料儲存，目前是全球最大的鈈儲存點，也是武器計劃和核能發電廢料的處理設施，有約1.1萬名員工。《衛報》引述消息人士報道，早在2015年就已發現設施系統遭入侵，相信黑客很可能已得知設施的最高度機密，包括轉移核廢料的資訊，惟設施高層一直隱瞞事件。英國核子監管辦公室（ONR）回應稱，沒有證據顯示該設施遭黑客入侵，但承認該設施現時未達到網絡安全的高標準。