保守黨右翼盼利選情 工會商界質疑政治凌駕經濟

醫護界空缺十萬計 病人陷險境

首相辛偉誠今年1月曾承諾打擊偷渡和應付醫療系統崩潰等五大問題。結果偷渡客人數儘管少於去年的接近4.6萬，但仍接近3萬，遠遠未達到「制止偷渡船」的目標。醫療系統方面，護理業出現15.2萬個空缺，公共醫療服務也有12.1萬個空缺。護理行業人手短缺，療養院督導員經常發現因人手不足，院舍病人所獲護理不符標準，甚至有時陷於危險。

保守黨籍的衛生與社會關懷專責委員會主席柏思域（Steve Brine）質問，官員宣布新措施前「諮詢了誰？」英國公立醫院主管組織「國民保健服務供應者」（NHS Providers）政策與策略總監迪金「深表關切」新措施令外勞卻步。大型私營療養院舍機構Care England行政總裁格林警告，新政策將加大招聘外勞難度。英國兩大工會之一的公共服務業總工會（Unison）秘書長麥卡內亞炮轟政府為安撫後座議員和極右分子，「將必要服務拿來玩俄羅斯輪盤」，措施將令擁有妻室的外籍僱員無法續領簽證，對衛生護理界是「全面災難」。

倫敦商界組織Business LDN的希爾頓則指出，全國各行各業皆有缺乏專才問題，提高招聘海外人員工資門檻，只會令企業更難獲得所需人力促進經濟增長。

新移民措施發表前，首相辛偉誠的支持度低企，甚至不如任期僅50日的前任卓慧思。保守黨分析機構ConservativeHome最新民調顯示，辛偉誠在保守黨草根階層的支持度評分跌到-25.4，甚至是最不受歡迎的內閣成員。

（綜合報道）