英5招收緊移民 盼年減30萬人遷入 禁海外衛生護理人員攜家屬居英 被轟加劇業界人荒

內政大臣祁湛明周一在下議院宣布調整部分可申請永久居留的簽證要求，其中技術工作簽證申請者的最低薪金門檻將由現時一年2.62萬鎊（約26萬港元）調高至3.87萬鎊（約38萬港元），申請家庭簽證的最低薪金要求亦由現時的1.86萬鎊（約18萬港元）提高至3.87萬鎊。為了打擊海外廉價勞動力，新措施不再批准因工種人手短缺而招聘外勞的公司把外勞工資壓到比正常工資低20%。他又宣布，不再容許到英國工作的海外衛生護理人員帶同受撫養家屬居英，另將增加移民的醫療附加費（見表）。

內政大臣辯稱醫護工作簽證被「濫用」

祁湛明表示，移民政策必須公平、合法和可持續，指英國人絕對有權通過攔截英倫海峽船民、堵塞偷渡路線，以及循良好管治方法減少合法移民，從而使總移民人數減少。在新措施下，一年內30萬個原合資格移英的人日後無法移民。政府亦將審查畢業生獲得簽證的途徑，避免他們逾期居留。祁湛明還批評多年來衛生和護理工作者簽證被「濫用」。內政部數據顯示，截至今年9月的一年間批出的衛生和護理工作簽證增加逾一倍至近14.4萬份，持證者帶同移英的家屬近17.4萬人。

《衛報》引述消息人士報道，首相府原計劃宣布較溫和的限制合法移民措施，惟屈服於保守黨後座議員和入境事務國務大臣鄭偉祺的巨大壓力。首相府否認。

保守黨內不少右派議員讚許新移民政策，惟嫌太晚出台。不過新措施也被批評將加劇英國部分工種人手不足的問題，保守黨國會議員尤俊士質疑，修例只對銀行家、律師、會計師等「英國不需要」的專業人士提供了優先機會，很難招聘英國實際需要的人才，例如護理人員、食物業、製造業和旅遊業工人。最大在野黨工黨批評新措施沒有提及培訓要求和勞動力計劃。

去年淨移民74.5萬創新高 辛偉誠添壓

辛偉誠備受保守黨議員施壓要求政府減少移民數目，部分右翼議員還認為這是保守黨明年大選「生死攸關」的問題。英國國家統計局上月底公布數據，指截至今年6月底的12個月，淨移民人數（入境人數減離境人數）為67.2萬，較之前一年的60.7萬增加11%。當局同時上調2022年淨移民人數至74.5萬，創下歷來最高紀錄。數據也反映保守黨政府未能兌現脫歐可遏止移民的承諾，截至6月底的一年內，共有118萬名入境後逗留至少12個月的外國人，其中96.8萬人來自非歐盟國家，頭5位為印度、尼日利亞、中國、巴基斯坦和烏克蘭；理由方面，求學逗留者最多（39%），工作居次（33%），人道主義有9%。

（BBC/衛報/路透社/彭博社）