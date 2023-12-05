新科環球小姐被翻示威舊帳 尼加拉瓜政府稱讚變「清算」

曾貼參與反政府示威相片

帕拉西奧斯（Sheynnis Palacios）在環球小姐摘取桂冠後，總統奧爾特加領導的政府一度讚揚她獲勝是「喜悅和自豪的時刻」，但當得悉帕拉西奧斯2018年曾在facebook上載自己參與反政府示威的相片後，政府態度立即轉變，並對大批民眾湧上街慶祝她當選大感緊張，特別是部分民眾手持尼加拉瓜藍白相間國旗，而非奧爾特加的桑迪諾民族解放陣線（Sandinista）的黑紅色黨旗。藍白相間國旗被視為反對派象徵。

當地選美主辦單位成箭靶

當局更將矛頭轉向選美主辦單位。2001年起一直營運尼加拉瓜小姐選美的前選美冠軍塞拉貝爾蒂（Karen Celebertti），上月23日在環球小姐比賽結束後和女兒乘飛機回國時被禁入境，報道稱她目前在墨西哥。尼加拉瓜警方上周二更拘捕其丈夫和兒子。警方上周五發聲明指控塞拉貝爾蒂跟丈夫和兒子參加2018年反政府示威，及後與「叛國支持者」保持聯繫，並在外國代理人資助下，利用其特許經營權及平台將選美比賽變為顛覆政府的政治陷阱。當局指控3人密謀反政府，塞拉貝爾蒂兼控洗黑錢及散播假資訊等罪名。聲明未提及帕拉西奧斯。

帕拉西奧斯出生於低收入家庭，靠獎學金及家人賣小吃賺錢完成大學，她雖從未公開談及政治，但現已被視為反政府象徵。其被視為2018年反政府示威中心的母校、由耶穌會開辦的中美洲大學已被查封。帕拉西奧斯現時身在紐約肩負環球小姐職務，能否回國頓成疑問。

78歲的奧爾特加曾被視為革命英雄，協助結束蘇慕薩的40年獨裁統治，但自2007年出任總統以來，他將尼加拉瓜變成專制國家。2018年當局鎮壓持續3個月的反政府示威，造成逾320死，數百名異見者和神職人員遭關押。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）