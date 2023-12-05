委國公投通過「兼併」鄰近主權爭議地區

選委會主席稱，2070萬合資格選民中有1050萬人投票，公投所有提問都獲95%選民贊成通過，包括支持在埃塞奎博（Essequibo）地區建立新州份並併入國土等。總統馬杜羅宣稱公投結果是「壓倒勝利」，形容國民「在爭取屬於自己的東西上踏出邁向歷史新舞台的第一步」。圭亞那貶低公投意義，總統阿里周日稱正加緊保護邊境，強調「保障民眾不用害怕」。

分析：馬杜羅為明年大選試水溫

位於委內瑞拉以東面積近16萬平方公里的埃塞奎博地區，1899年由英美俄組成的國際仲裁法庭把該區撥歸英屬圭亞那。委內瑞拉1962年起不承認裁決，相關邊界及主權爭議懸疑至今。埃塞奎博地區離岸海域多個油田2015起持續發現大量蘊藏後，馬杜羅政府重新把目光移至當地。

分析稱今次公投的投票率僅過半屬偏低，且不具法律約束力，馬杜羅政府只為明年大選前測試支持度等國內因素才發起公投。委國軍事專家桑麥格爾稱，公投通過意味為馬杜羅開出「空頭支票」，即可在任何時間決定在埃塞奎博地區向圭亞那發動軍事邊境衝突，若他認為自己會輸掉大選，則可能開戰並宣布國家緊急狀態，藉此推遲選舉。

（法新社/路透社/紐約時報/華爾街日報）