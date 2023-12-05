予汗尤尼斯「最猛烈轟炸」 鋪路地面戰南下 以逼遷復逼遷 加沙巴人嘆逃無可逃

以軍：對哈戰事擴至加沙全境

以軍發言人哈加里周日表示，部隊將「繼續擴展地面行動，針對加沙全境的哈馬斯據點」，正面迎戰「恐怖分子並擊殺他們」，但他未公布對加沙南部展開新的地面攻勢。以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）同日較早前向集結在加沙外的以色列部隊稱，戰爭轉往南部，「我們在加沙北部進行了激烈而徹底的戰鬥，現在我們在加沙南部也是如此」。以色列政府發言人萊維周日稱，軍方在過去的周末轟炸逾400個目標，「包括廣泛空襲汗尤尼斯地區」。哈加里表示，以軍至今發現800多條哈馬斯地道，並已破壞其中約500條。

汗尤尼斯居民周日形容受到開戰以來最猛烈轟炸。以軍坦克切斷汗尤尼斯與加沙中部代爾拜拉赫的道路，哈馬斯稱旗下武裝分子在汗尤尼斯外兩公里與以軍交戰。阿拉伯衛星電視台周日報道，以軍已從加沙北部撤走七成部隊，集中在南部的地面行動。法新社昨日引述目擊者報道，以軍坦克開進加沙南部。

「25%加沙避難區 不足容納230萬人」

以軍下令汗尤尼斯市內和周邊數個區域的巴勒斯坦居民撤往該市以西，或向南前往與埃及接壤的拉法。聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）稱，以方劃定25%的加沙為避難區，但這被指根本不足以容納加沙230萬的龐大人口。聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）向BBC表示，以色列重啟攻勢「把活在已經十分狹窄土地的加沙巴人，進一步推往迫狹的角落」。《華盛頓郵報》引述在汗尤尼斯市中心避難的56歲巴人教師埃馬德稱，早前聽從以軍呼籲從北部撤至南部，如今已再無地方可逃，他直言：「我們的前路在何方？」。哈馬斯駐黎巴嫩官員哈姆丹指控以色列「蓄意謀劃」把加沙民眾趕往南方，然後「圍困並殺害他們」，稱已沒有安全地方。以色列總理顧問昨向BBC稱，將以「最大努力」避免殺傷平民。

美：力勸以哈返談判桌

哈馬斯控制的加沙衛生部周日表示，戰爭爆發以來已導致15,523巴人死亡，包括「過去數小時」有316死664傷。美國白宮國家安全委員會發言人柯比周日捍衛以色列的行動，稱「相信對方已接獲」華府要求嘗試把平民傷亡減至最低的信息。美國高官近日頻就加沙平民死傷的問題向以色列發出警告，例如副總統賀錦麗敦促以方實施自衛權的同時要尊重國際及人道法，防長奧斯汀則警告以國目前的「戰術勝利」恐會被「戰略失敗」所取代。

柯比周日接受美國全國廣播公司（NBC）節目訪問時表示，美方無時無刻都在嘗試把以哈雙方拉回談判桌，但直言「不知何時方會成功」。哈姆丹同日稱，以軍必須停止攻擊，否則不會重啟釋放人質的談判。

另外，對於以媒報道指以色列國家安全局（Shin Bet）有意出手暗殺身處黎巴嫩、土耳其和卡塔爾的哈馬斯高層，土耳其一名情報官員昨日向路透社表示，倘若以色列真的這樣做，將面臨嚴重後果。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）