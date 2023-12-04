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南進追殺哈高層 以：將尋求建「安全邊緣帶」

【明報專訊】以色列上周五在休戰不再延期後，恢復對哈馬斯的軍事行動。以軍稱休戰協議結束後24小時內攻擊超過400個目標，逾50個位於以軍相信有哈馬斯高層匿藏的加沙南部城市汗尤尼斯。以方較早前已召回在卡塔爾跟哈馬斯談判的代表團。以色列總理顧問上周六（2日）稱，當戰事結束後，以方將尋求建立包含特別區域和安排的「安全邊緣帶」，阻止哈馬斯在邊境部署。

汗尤尼斯及另一南部城鎮拉法前日都受到攻擊，BBC昨稱以軍要求汗尤尼斯東部地區居民再往南撤。汗尤尼斯有房屋被擊中，其中一批位於由卡塔爾援建的哈馬德城，該住宅區得名自卡塔爾前任君主哈馬德。同於汗尤尼斯的納賽爾醫院附近前日早上遭以軍6次空襲，該醫院收容了數千無家可歸者及數百傷者。

路透社上周五稱以色列曾向數個阿拉伯國家稱，希望在加沙邊境巴方一側開設緩衝區阻止未來襲擊。總理高級顧問雷格夫（Mark Regev）翌日回應稱以方要求有安全邊緣帶，不能再像10月7日般容許恐怖分子越境屠殺以色列人，否認此舉是要從加沙奪取土地。

《觀察家報》前日稱以軍往加沙南部推進，因相信來自數百被捕武裝分子的情報，有助他們殺死哈馬斯領袖，但有批評質疑新策略無助減低軍事行動的大量平民傷亡。

美國副總統賀錦麗上周六表示，加沙已有太多無辜者死亡，稱以色列雖有自衛權，亦要尊重國際及人道法。防長奧斯汀同日公開警告以色列政府若不採取更多措施保護平民，將面臨在加沙「戰略失敗」風險。

（BBC/路透社/彭博社）

相關字詞﹕汗尤尼斯（Khan Younis） 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列

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