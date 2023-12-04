明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美媒曝五角大樓國防產業戰略草稿 「美軍工產能遜華 風險趨增」

【明報專訊】美國國防部擬本月發表歷來首份《國家防衛產業戰略》，旨在全面審視五角大樓需要怎樣利用小型科技公司的專業知識，同時資助和支持傳統企業更快開發新技術。政治新聞網站Politico上周六（2日）引述報道，據其取得的文件草稿所指，美國國防產業回應現代衝突的軍事生產速度、規模和靈活性需求上面臨挑戰，不足以同時應付多個潛在戰場，尤其是工業產能明顯落後於中國。

該份標註日期為上月27日的文件草稿指出，美國國防產業基礎不具備滿足「兼具速度與規模的全方位軍事生產需要」所需的產能、能力、反應能力或韌性。文件又稱，同樣重要的是，傳統國防承包商回應現代衝突時會「在應付大型現代衝突的動態需求（dynamic requirements）所必要的速度、規模和靈活性上」遇到挑戰。文件形容美國儘管生產全球最佳的武器，但生產速度不夠快，在美國一邊有迫切需要支援多於一項的積極作戰行動，一邊要威懾出現於印太地區、更巨大和科技更先進的「步步進逼的威脅」（在美國語境下這字眼指涉中國），以上武器性能和生產速度之間的落差正帶來愈來愈大的戰略風險。

不足同時應付多個戰場 解決方案放眼外地

文件稱冷戰結束後，美國國防產業隨着企業合併而萎縮，中國卻在過去30年成為造船、關鍵礦產及微電子領域的「全球工業強國」，中國工業產能不僅遠超美國，亦超過美國在歐洲和亞洲主要盟友的總產量。新冠疫情暴露供應鏈的脆弱，俄軍侵烏和以哈戰爭促使美國需加快生產武器供應烏克蘭和以色列，進一步揭示不同工業需求和相應風險。

文件評估指出，生產和供應能力不足已成為各級生產供應鏈根深柢固的問題，國防部要開發更具彈性和創新的供應鏈，投資小型企業和更重視創新，同時承認並非所有解決方案都在國內，須招攬各種類型的參與者，不論規模大小、是否位處美國，還是過去有否涉足國防生產。

（Politico）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 俄軍侵烏 中美角力 美國國家防衛產業戰略 產業鏈重組 產業政策 國防 供應鏈 美國

上 / 下一篇新聞