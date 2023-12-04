美媒曝五角大樓國防產業戰略草稿 「美軍工產能遜華 風險趨增」

該份標註日期為上月27日的文件草稿指出，美國國防產業基礎不具備滿足「兼具速度與規模的全方位軍事生產需要」所需的產能、能力、反應能力或韌性。文件又稱，同樣重要的是，傳統國防承包商回應現代衝突時會「在應付大型現代衝突的動態需求（dynamic requirements）所必要的速度、規模和靈活性上」遇到挑戰。文件形容美國儘管生產全球最佳的武器，但生產速度不夠快，在美國一邊有迫切需要支援多於一項的積極作戰行動，一邊要威懾出現於印太地區、更巨大和科技更先進的「步步進逼的威脅」（在美國語境下這字眼指涉中國），以上武器性能和生產速度之間的落差正帶來愈來愈大的戰略風險。

不足同時應付多個戰場 解決方案放眼外地

文件稱冷戰結束後，美國國防產業隨着企業合併而萎縮，中國卻在過去30年成為造船、關鍵礦產及微電子領域的「全球工業強國」，中國工業產能不僅遠超美國，亦超過美國在歐洲和亞洲主要盟友的總產量。新冠疫情暴露供應鏈的脆弱，俄軍侵烏和以哈戰爭促使美國需加快生產武器供應烏克蘭和以色列，進一步揭示不同工業需求和相應風險。

文件評估指出，生產和供應能力不足已成為各級生產供應鏈根深柢固的問題，國防部要開發更具彈性和創新的供應鏈，投資小型企業和更重視創新，同時承認並非所有解決方案都在國內，須招攬各種類型的參與者，不論規模大小、是否位處美國，還是過去有否涉足國防生產。

（Politico）