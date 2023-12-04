質疑淘汰化石燃料遏暖化論「不科學」 身兼油企總裁COP28主席捱轟

報道引述賈比爾11月21日參與一項網上直播活動的說法，當時他與前任聯合國氣候變化特使羅賓遜（Mary Robinson）唇槍舌劍。羅賓遜主張逐步淘汰化石燃料是COP28能夠做到的決定，更指賈比爾身為阿聯酋國營阿布扎比國家石油公司（ADNOC）總裁，「確實可以」令該決定「更可信」。

賈比爾不滿地答道：「我答應前來這場會面，是為了有冷靜而成熟的對話。我不報名參與任何危言聳聽的討論。當說到逐步淘汰化石燃料後才能達成氣溫升幅（停留在）1.5℃的目標，那既沒有科學或設想方案在內。」

當羅賓遜稱資料顯示ADNOC今後仍將大力投資化石燃料，賈比爾反批對方採用「偏頗兼錯誤」的媒體內容，他說：「請向我展示，逐涉淘汰化石燃料會帶來永續社會經濟發展的路線圖。除非你想使世界回歸穴居時代。我不認為你指指點點或製造兩極化，就能解決氣候問題」。

科學家批評賈比爾說法近乎否認氣候變化，也跟聯合國秘書長古特雷斯的立場及2021年COP26決定逐步淘汰煤使用的決議結果相左。

戈爾轟阿聯酋監督暖化談判「違公眾信任」

《衛報》質疑賈比爾同時擔任國營油企和COP28主席，身分具利益衝突爭議。峰會揭幕前還有外泄文件顯示，阿聯酋擬藉這場會議與各國政府洽談石油及天然氣生意。

另外，以支持環保運動著稱的美國前副總統戈爾周日在氣候峰會上發言時，以衛星照片佐證阿聯酋去年溫室氣體排放量較2021年增加了7.5%，遠高於全球平均增幅的1.5%。他指阿聯酋今年作為全球暖化國際談判的監督者角色，實屬濫用公眾信任。

（衛報/法新社）