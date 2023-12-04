質疑淘汰化石燃料遏暖化論「不科學」 身兼油企總裁COP28主席捱轟

【明報專訊】牽頭50間國營和私營化石油氣企業簽署上述脫碳約章的COP28主席賈比爾（圖）再次惹起爭議。《衛報》昨報道，賈比爾上月曾公開質疑要求逐步淘汰化石燃料來遏止全球暖化的說法「不科學」，認為這無助永續能源發展，「除非你想使世界回歸穴居時代」。
報道引述賈比爾11月21日參與一項網上直播活動的說法，當時他與前任聯合國氣候變化特使羅賓遜（Mary Robinson）唇槍舌劍。羅賓遜主張逐步淘汰化石燃料是COP28能夠做到的決定，更指賈比爾身為阿聯酋國營阿布扎比國家石油公司（ADNOC）總裁，「確實可以」令該決定「更可信」。
賈比爾不滿地答道：「我答應前來這場會面，是為了有冷靜而成熟的對話。我不報名參與任何危言聳聽的討論。當說到逐步淘汰化石燃料後才能達成氣溫升幅（停留在）1.5℃的目標，那既沒有科學或設想方案在內。」
當羅賓遜稱資料顯示ADNOC今後仍將大力投資化石燃料，賈比爾反批對方採用「偏頗兼錯誤」的媒體內容，他說：「請向我展示，逐涉淘汰化石燃料會帶來永續社會經濟發展的路線圖。除非你想使世界回歸穴居時代。我不認為你指指點點或製造兩極化，就能解決氣候問題」。
科學家批評賈比爾說法近乎否認氣候變化，也跟聯合國秘書長古特雷斯的立場及2021年COP26決定逐步淘汰煤使用的決議結果相左。
戈爾轟阿聯酋監督暖化談判「違公眾信任」
《衛報》質疑賈比爾同時擔任國營油企和COP28主席，身分具利益衝突爭議。峰會揭幕前還有外泄文件顯示，阿聯酋擬藉這場會議與各國政府洽談石油及天然氣生意。
另外，以支持環保運動著稱的美國前副總統戈爾周日在氣候峰會上發言時，以衛星照片佐證阿聯酋去年溫室氣體排放量較2021年增加了7.5%，遠高於全球平均增幅的1.5%。他指阿聯酋今年作為全球暖化國際談判的監督者角色，實屬濫用公眾信任。
（衛報/法新社）
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