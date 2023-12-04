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50油企允甲烷減排 難洗漂綠質疑 約章乏法律效力 中國三大國企未參與

【明報專訊】沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美、跨國石油巨頭美國埃克森美孚等50間國營與私營石油及天然氣生產商，上周六（2日）在《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）上簽署約章，承諾致力於2030年或以前削減其生產過程所泄的八九成甲烷，摒棄常規燃燒等不環保做法。惟世界最大甲烷排放國中國的三大石油國企沒有參與約章，而上述承諾亦不具法律約束力，負責牽頭的COP28主席更質疑逐步淘汰化石燃料的要求缺乏科學根據。環保人士批評協議為「煙幕」、「幫石油巨企漂綠的特洛伊木馬」。

摒棄「常規燃燒」 最遲2025年交計劃

由COP28主席、阿聯酋國營阿布扎比國家石油公司總裁賈比爾牽頭的50間油企，前天簽署「石油和天然氣脫碳約章」（Oil and Gas Decarbonization Charter），承諾於2030年或之前使生產過程釋出的甲烷近乎零，停止常規燃燒（routine flaring；開採天然氣的過程中將過剩天然氣作為廢氣燒掉的做法，此舉會製造大量溫室氣體），並於2050年或之前達至淨零排放，簽署約章的油企須於2025年或之前遞交執行計劃。

簽署的有埃克森美孚、殼牌、道達爾等20家國際石油私企，以及巴西國家石油公司、沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美等30家國營油企，為歷來最多國營油企參與的脫碳倡議。然而，甲烷最大排放國中國僅有振華石油（國企北方工業全資子公司）參與，中國三大國營石油公司皆沒有簽署。美國的雪佛龍和康菲（ConocoPhillips），以及科威特、伊朗、伊拉克、卡塔爾的石油國企亦無參加。

甲烷減排被視遏止全球暖化捷徑

能源業的鑽探場地、天然氣管和其他石油天然氣儀器常有甲烷外泄入大氣層。無色無味的甲烷是三大主要溫室氣體之一，其全球變暖潛能值（GWP）是二氧化碳的86倍。然而，甲烷的大氣濃度遠較二氧化碳為低，而且逗留在大氣中的時間較短，故大幅減少甲烷排放被視為遏止全球暖化的立竿見影之法。

美國環境保護局（EPA）上周六亦就減少甲烷，推出涵蓋該國數千個石油和天然氣設施的法規。新政策將禁止石油公司再如往例燃燒新鑽探油井釋出的天然氣，要求那些油企堵塞甲烷從泵、油井、壓氣站和其他相關設施泄漏，並制定採用第三方遙距感應技術以偵測甲烷「超級排放源」的計劃。

另外，COP28與會的116國上周六簽署《全球再生能源與能源效率承諾》，同意在2030年或之前使全球再生能源產電量增加兩倍到最少1.1萬吉瓦，將全球能源效益年均提高一倍至4%以上。

然而，過去周末多國在COP28許下的多個減少污染承諾，卻引起「漂綠」（greenwashing）的質疑與抗議。馬紹爾群島氣候特使斯特格（Tina Stege）表示：「我們需要加快潔淨能源的發展速度，我們已呼籲將可再生能源的使用量增加兩倍。但這只是解決方案的一半。這承諾不能為那些同時擴大化石燃料生產的國家漂綠。」

無一減產石油天然氣 組織指承諾屬煙幕

至於簽署「石油和天然氣脫碳約章」的油企，其化石能源總產量雖佔全球四成，卻無一肯削減生產石油及天然氣。逾300個民間組織聯署指摘油企的承諾是「隱藏我們需要逐步淘汰石油、天然氣和煤碳這個現實的煙幕」。國際環境法中心主席馬菲特稱，將石油、天然氣等碳基燃料「脫碳」的唯一方法是停止生產，否則純屬「漂綠」。

（綜合報道）

相關字詞﹕漂綠 阿聯酋 美國 中國 化石燃料 油公司 甲烷

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