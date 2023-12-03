委今公投「兼併」圭亞那領土

委內瑞拉1811年從西班牙獨立，主張對面積近16萬平方公里的埃塞奎博（Essequibo）地區擁有主權，1899年由英美俄組成的國際仲裁法庭把該區撥歸英屬圭亞那。委內瑞拉1962年起不承認裁決，1966年簽訂《日內瓦協議》訂明英國、委內瑞拉和英屬圭亞那同意和平解決爭議，僵局時尋求國際組織或聯國秘書長介入。

爭議地區佔圭亞那2/3 蘊藏大量石油

此後，委內瑞拉歷屆政府對此立場飄忽，直至美國石油公司埃克森美孚2015年宣布在該區離岸海域斯塔布魯克區塊（Stabroek Block）等多個油田發現大量石油蘊藏後，馬杜羅政府重新關注相關爭議。埃塞奎博地區佔圭亞那約三分之二面積，有12.5萬人口，佔全國逾一成半。圭亞那上月更新埃塞奎博離岸石油蘊藏量增至近110億桶，令該國躍升成為全球人均石油藏量最多國家。圭亞那經濟近年亦因石油迅速發展，國際貨幣基金組織（IMF）指其經濟去年增長62%，今年預計增長率也達37%。

美上周派軍方代表團撐圭亞那

圭亞那今年8月起拍賣上述油田開採權後，觸動馬杜羅及其政府神經，他上月20日提出12月3日以公投回應埃克森美孚、美軍南方司令部，以及圭亞那總統阿里（Irfaan Ali）的「挑釁」。圭亞那上月緊急入稟ICJ，要求叫停委內瑞拉公投，指其對該國構成「存亡」威脅。ICJ上周五命令委內瑞拉就改變圭亞那「管理和行使」對埃塞奎博地區控制「保持克制」。一向支持圭亞那的美國上周派軍方代表團訪問當地，討論「提高兩國軍事準備，以應對安全威脅」。委、圭兩國以南的巴西亦加強北部的軍事部署。

外界預料大多數委內瑞拉民眾會贊成公投內容。國際危機組織（ICG）高級研究員岡森（Phil Gunson）指出，馬杜羅政府正利用預期正面的公投結果動員，並評估自身在明年大選的支持度。總部設於英國的顧問公司「控制風險」（Control Risks）南美地區主任西奧多．汗（Theodore Kahn）認為，政治計算將限制馬杜羅的軍事選項，指入侵圭亞那「將關閉與美國進一步談判大門」，迫使拜登政府重啟對委內瑞拉制裁。

（法新社/金融時報/衛報）