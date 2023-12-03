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美英澳擬建3深空雷達 偵察機增AI反潛應對中俄

【明報專訊】美國、英國和澳洲的國防部長上周五（12月1日）在美國加州舉行會議，宣布部署3座深空探測地基雷達，及在偵察機加入人工智能（AI）演算加強反潛能力，應對來自包括中國和俄羅斯日益嚴重的威脅。

會議在美國科技業中心矽谷舉行。美國國防部長奧斯汀表示：「今天正好強調了美英澳三方安全伙伴關係是一個極為難得的機會，將促進印太地區的和平安全。」這次會議的焦點在於尖端技術，包括「深空先進雷達能力」（Deep Space Advanced Radar Capability）發展計劃，預計在2030年之前於3國設置，具備深入觀測太空達3.5萬公里能力的雷達偵測站。

除了深空雷達之外，3國將在量子技術上協調，以協助導航和武器導向，還有「具彈性的AI，進而促成有彈性的精準目標鎖定」。此外，3國計劃在P-8偵察機上使用AI演算法，增強反潛能力。另外，3國亦達成一項增進技術合作和資訊分享的新協議。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在聯合記者會上說：「這場會議將被視為AUKUS『第二支柱』（Pillar Two）史上關鍵時刻，也就是在我們3國間分享及研發先進技術。」英國國防大臣夏博思說：「今天，在一個更加危險的世界裏，俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，（巴勒斯坦武裝組織）哈馬斯在中東肆虐，中國在印太地區破壞航行自由。我們從未像現在這樣需要更多創新、發揮更大的開創精神。」

（金融時報/法新社）

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