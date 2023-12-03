韓發射首枚軍事衛星 有利監視朝鮮 相隔平壤射同類衛星僅12天 稱可測地面直徑30厘米物體

經SpaceX火箭搭載 技術全球前5

韓國國防部表示，該國首枚自製軍事偵察衛星於美國西岸時間上周五早上10時19分（香港時間昨日凌晨2時19分），由美國太空探索科技公司SpaceX的「獵鷹9」號火箭搭載，從加州范登堡太空軍基地發射升空，進入離地球表面400至600公里的軌道，並於昨晨與韓國的地面站取得聯絡。韓國防官員稱從解象度與監察能力言，此衛星技術堪稱全球「頭5位」。它備有電子光學與紅外線等裝備，能穿透雲層，晝夜監視、偵察追蹤目標，識別地面直徑30厘米的物體，解像度不但強過韓國「阿里郎-3」號（KOMPSAT-3）多用途衛星3、4倍，也勝過朝鮮日前發射的「萬里鏡-1」號。

韓聯社報道，韓國衛星可望清楚拍攝到地面各種交通工具動態，朝鮮核武、導彈、炮彈基地、移動式炮台（TEL）等固定或移動式標靶將更難逃過韓國衛星監測。韓軍方官員稱，最快4個月衛星便可配合「殺傷鏈」（因應朝鮮軍事異動的先發制人攻擊系統）運用。韓方沒有披露其衛星壽命。專家推測應與美俄衛星相若為兩、三年。

標誌兩韓軍事競賽加劇

韓朝近年隨着關係緊張，軍事競賽也趨激烈。韓國因應朝鮮的核子和導彈挑釁而推動軍事偵察衛星產業，加強偵測監視朝鮮和軍事通訊的能力。韓國之後升空的4枚衛星預計以高性能合成孔徑雷達為主。部署完成後，可每隔兩小時監視整個朝鮮一遍。

朝鮮繼5月和8月兩次試射該國自製首枚軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號失敗後，11月21日終於成功。朝鮮聲稱該衛星能拍到美韓主要軍政據點，甚至能看到美英核動力航母的位置和數量。專家推斷，其光學、紅外線相機的辨識能力只有3米，相當於一輛裝甲車大細。儘管如此，朝鮮發射軍事偵測衛星，仍觸發國際譴責。美國上周四為此新增對朝制裁，韓國也於上周五將11名參與朝鮮衛星及導彈開發的朝鮮人列入黑名單，禁止他們進行金融交易。

美國太空司令部發言人在被問及美國是否有能力中斷朝鮮衛星的偵察行動時表示，美國可以使用多種手段來阻止對手的太空能力。朝鮮防務省昨回應，警告美國倘攻擊其任何太空資產，將視同「宣戰」，朝方將「摧毁」美國偵察衛星。

（韓聯社/法新社/路透社/中央社/Newsis）