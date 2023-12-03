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烏炸俄連接中國鐵路幹線 深入西伯利亞 至今對俄最遠攻擊

【明報專訊】烏克蘭和俄羅斯傳媒報道，烏克蘭策劃在俄羅斯西伯利亞地區發動兩宗針對鐵路的襲擊，炸毀了連接中國的重要鐵路幹線。事發位置離烏克蘭6000公里，如果屬實，將是烏克蘭至今發動針對俄羅斯的最遠一次襲擊。烏克蘭安全部門尚未證實襲擊，俄羅斯迄今亦未證實這次破壞活動，但俄羅斯傳媒報道，當局正以恐怖襲擊方向進行調查。

政治新聞網站Politico引述一名直接了解今次行動的烏克蘭高級官員稱，烏克蘭安全局（SBU）周三晚在俄羅斯貝加爾-阿穆爾鐵路幹線（Baikal-Amur highway）位於布里亞特（Buryatia）共和國境內的塞韋羅穆伊斯基隧道（Severomuysky tunnel）發動爆炸襲擊。報道稱，當一列貨運列車在隧道內行駛時，4個爆炸裝置爆炸。《烏克蘭真理報》引述該官員說：「這是俄中之間唯一重要的鐵路連接。目前，俄羅斯使用這條路線，包括軍用物資運輸路線已癱瘓。」

蒙古以北 俄遠東運輸命脈

貝加爾-阿穆爾鐵路幹線是俄羅斯遠東地區兩大運輸命脈之一，去年載貨量達1.49億噸。全長15.3公里的塞韋羅穆伊斯基隧道是俄羅斯最長的鐵路隧道，位於布列亞特東北部，南面接壤蒙古，是該鐵路幹線的咽喉要道。烏克蘭官員表示，這是俄羅斯和中國之間唯一重要鐵路運輸路線，俄軍使用這條路線運送軍事物資。

為繼續運輸，俄開始使用所謂的魔鬼橋（Devil's Bridge）繞行。魔鬼橋是貝加爾-阿穆爾鐵路北部繞行的高架橋，橋身高35米。據親克宮的Telegram頻道Baza報道，一列貨運列車在隧道爆炸後繞經魔鬼橋，但經過時亦遇上爆炸，4節車廂被完全燒毀，兩節車廂被火破壞，車上航空燃油洩漏面積達150平方米，6輛坦克因爆炸而著火焚燒。俄羅斯《生意人報》引述消息稱，初步調查顯示第二宗爆炸是由列車下的爆炸裝置造成。

Politico引述的該名烏克蘭高級官員表示，兩宗事件也是SBU所為。烏克蘭安全局表示，今次攻擊是自俄軍侵烏以來，烏克蘭特種部隊在俄本土和俄臨時佔領的領土上取得的一系列成功之一。

俄媒稱當局列恐襲調查

俄羅斯鐵路公司（RZhD）表示，一列貨運列車駛經布里亞特一條隧道時，車務員發現列車柴油燃料箱冒煙，於是停駛，附近城鎮派出2列消防列車救援，並沒有提及傷亡，強調列車運行沒有中斷，但需要改道。俄羅斯傳媒報道，當局已將事件列作恐怖活動，正展開刑事調查。

（Politico/烏克蘭真理報/CNN/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）

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