以哈戰火重燃 卡塔爾續斡旋 加沙數小時內109死

以指哈馬斯違休戰協議開火

經過一星期的平靜，加沙北部再傳槍聲和猛烈爆炸聲。半島電視加記者目睹以軍戰機和無人機在加沙上空盤旋。以色列國防軍當地時間周五上午7時6分（香港時間下午1時6分）於社交平台X發文，指摘哈馬斯違反休戰協議向以色列領土開火，宣布恢復加沙地帶的作戰行動。以軍發言人表示，鐵穹防空系統攔截了一枚從加沙發射的火箭後不久，戰鬥就恢復了。對上一次有火箭發射，是11月24日休戰開始後幾分鐘。

以色列接近加沙幾個社區響起導彈警報，當局表示他們正重新啟動安全措施，包括關閉學校。以色列總理內塔尼亞胡辦公室發表聲明：「以色列政府致力於實現戰爭目標：釋放人質、消滅哈馬斯並確保加沙不再對以色列居民構成威脅。」

路透社昨從加沙南部納賽爾醫院傳來畫面顯示，傷者源源不斷地送院，其他人則在外面為空襲喪生的親人哭泣。斡旋以哈戰爭的卡塔爾外交部昨發聲明，對以色列恢復入侵加沙深表遺憾。儘管戰火重燃，但消息人士昨告訴法新社，以哈在卡塔爾和埃及調解下的延長休戰談判仍繼續。

休戰7天哈馬斯釋80人質

在7天休戰期間，哈馬斯總共釋放了80名以色列人質，以換取以方釋放240名巴勒斯坦囚犯，以及更多援助物資進入加沙。

美國國務卿布林肯周四分別會見以色列和巴勒斯坦官員，呼籲延長休戰，警告任何恢復戰鬥都必須保護巴勒斯坦平民。在美國壓力下，以色列恢復攻擊前，向加沙地帶居民發布疏散地圖。加沙地帶在地圖中被劃分為多個區域以便撤離。

WSJ：以美倡建「無哈馬斯安全地帶」

《華爾街日報》（WSJ）報道，以色列及美國官員討論將數千名武裝分子驅逐出加沙，建立所謂「無哈馬斯的安全地帶」，由獲沙地及阿聯酋支持的加沙新管理機構管理以縮短戰爭。這想法類似以色列1982年第5次中東戰爭期間入侵黎巴嫩時，在美國促成下容許時任巴勒斯坦解放組織領袖阿拉法，及數以千計武裝分子離開貝魯特。

（CNN/路透社/法新社/半島電視台/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）