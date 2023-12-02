明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

黑客襲酒店盜登入資料 冒職員騙Booking.com客戶

【明報專訊】網絡保安專家最近發現，黑客攻擊旅遊服務預訂網站Booking.com的客戶情况大增，客戶受騙個案增加。專家稱該網站平台沒有被入侵，但黑客藉闖入個別酒店的電腦，取得酒店登入該平台的方法，從而假冒酒店職員向酒店客戶騙錢。網站發言人表示會致力協助合作伙伴保護其系統及協助受影響人士。

以官方程式騙用戶房租

網絡保安公司Secureworks的研究員指，黑客首先發電郵予酒店職員，訛稱曾入住酒店，但護照遺留在酒店。電郵內有一個聲稱存有護照相片檔案的Google Drive連結，一旦酒店職員不虞有詐點擊連結，電腦就會被安裝惡意軟件，讓黑客進入酒店電腦系統，自動搜尋酒店電腦登入Booking.com的資料。黑客進入Booking.com的系統取得訂房者資料後，再以官方程式向他們發信息，聲稱用戶要預先繳付房租。

英國廣播公司（BBC）昨報道，這行騙手法似乎令黑客騙得大筆金錢，致使他們在暗網論壇出錢徵求酒店網站存取權。有黑客提出支付高達2000美元（約1.56萬港元），以取得酒店網站登入資料。

最少68酒店成目標

報道稱，最少在今年3月起就有客戶被騙向黑客付錢，起碼涉及美國、英國、新加坡、印尼、意大利、希臘、葡萄牙和荷蘭的旅客。日本《朝日新聞》報道，今年5月起日本亦開始出現類似網絡釣魚詐騙，截至11月3日最少68間酒店表示成了目標，被盜資料主要涉及外國旅客。網絡保安公司LAC Co.分析發送到酒店的電腦病毒，發現俄羅斯黑客參與其中。另有客戶的錢被傳到摩爾多瓦一個戶口。

Booking.com發言人稱入侵事件雖非發生於該網站，但理解對受影響者而言有多嚴重，因此正協助合作伙伴盡快保護其系統，又協助受影響客戶，包括追回損失款項。

（BBC/朝日新聞）

上 / 下一篇新聞