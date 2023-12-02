美媒：以利庫德集團成員曾謀暗殺基辛格

傳提出15萬美元買兇

美國偵查報道網站The Intercept周四引述《紐約每日新聞》1977年報道，指當年有美國國務院高級官員透露，以色列右翼強硬派提出以15萬美元買兇刺殺基辛格。暗殺陰謀報道當年曝光時，人們以為始作俑者是巴勒斯坦武裝分子，但高級官員稱他們確信威脅來自利庫德集團。

報復中東穿梭外交出賣以國

《紐約每日新聞》報道指，該批強硬派不滿基辛格在1973年贖罪日戰爭前後的外交手段。基辛格在以色列分別跟埃及和敘利亞達成的脫離接觸協議（Disengagement Agreement）上發揮作用；有關協議促使以軍撤出在戰爭中佔領的土地。當年報道指，利庫德集團內有成員圖謀暗殺基辛格，是為了報復基辛格在他的中東穿梭外交上出賣以色列。利庫德集團及美國國務院當年均強烈否認指控。。

基辛格被指認為中東不穩使美佔上風

基辛格對以色列以至中東局勢的態度亦值得關注。他雖終止中東國家就贖罪日戰爭向戰時支持以色列的國家實施石油禁運，又將西奈半島交還埃及，但The Intercept指基辛格曾違背時任總統尼克遜提出「當談判桌上有任何選項時，就尋找實現中東地區持久和平方法」的指示，指基辛格認為持續衝突和不穩定狀態能使美國在中東佔上風。基辛格在贖罪日戰爭開始時曾告訴他的部下：「我的評估是，一場代價高昂但沒有災難的（以色列）勝利是最好的。」

不過，The Intercept指基辛格和利庫德集團早已冰釋前嫌，現任利庫德集團主席兼以色列總理內塔尼亞胡今年9月曾與基辛格在紐約會面。

（The Intercept）