氣候大會啟動損失與損害基金抗暖化 罕有首天達協議發積極信號 注資42.9億被批「滄海一粟」

在周四大會上，各國就啟動「損失與損害」（loss and damage）基金達成一致，大會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）表示這是「COP歷次會議首度在第一天就通過決定，且完成速度罕見、驚人且具歷史意義」。聯合國秘書長古特雷斯歡迎啟動該基金，形容是為最受影響民眾傳達氣候正義（climate justice）的「必要工具」。

全球徵化石燃料稅注資基金

大會東道主阿聯酋宣布承諾向基金注資1億美元（約7.8億港元）、英國6000萬鎊（約5.93億港元）、美國1750萬美元、日本1000萬美元，歐盟和德國分別承諾2.25億歐元（約19.2億港元）和1億美元，共折合近42.9億港元。至於詳細資金來源、發放規模、再注資及管理方式，則仍待餘下11天會議商討，其他主要污染源國家預計稍後會公布承諾注資基金。路透社前天報道，各方目前正討論為基金注入非政府資金，包括開徵化石燃料、航空、航運和金融交易的全球稅項。

小島嶼國家聯盟稱落實前不能停息

由古巴、牙買加、巴布亞新幾內亞及馬爾代夫等組成的「小島嶼國家聯盟」（AOSIS）發表聲明稱：「直至這個（損失與損害）基金獲足夠注資並開始確實減輕脆弱群體的負擔前，我們不能停息。」AOSIS又表示，只有國際社會以氣候危機受害者急切需要「有效、直接獲取的資金」幫助他們，方是邁向成功的開始。

肯尼亞智庫「非洲力量轉移」（PSA）總監阿杜（Mohamed Adow）發聲明稱，樂見損失與損害基金成立，但批評初期承諾金額「顯然不夠」，有如「滄海一粟」。有研究指目前最受氣候變化影響的國家每年損失與損害逾4000億美元（約3.1萬億港元），法新社報稱這些國家尋求基金有多1000億美元。

批評指美注資少拜登「蒙羞」

美國智庫「世界資源研究所」（WRI）所長達斯古普塔（Ani Dasgupta）形容，啟動損失與損害基金的成果對比兩年前是「戲劇轉向」，當時發達國家會否支持該基金倡議也不確定。有批評指美國注資損失與損害基金金額之少讓該國總統拜登「蒙羞」，中國則向來以發展中國家自居，且人均碳排放遠比發達國家低。官方新華社前天報道2015年《巴黎協定》「明確規定發達國家對損失與損害等氣候援助撥款負有出資的責任和義務」，而發展中國家則是「自願出資」。

另外，談判代表昨公開由英國和新加坡起草的協議草案，呼籲減少或淘汰化石燃料，勢成辯論焦點。大會主席賈爾比呼籲各國談判代表要確保將化石燃料的角色包含在最終協議。

（法新社/路透社/衛報/新華社）