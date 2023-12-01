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協議屆滿前一刻 以哈允續休戰一日

【明報專訊】以色列和哈馬斯在周四（11月30日）延長休戰到期前一刻，同意再延長休戰最少1日，雙方將再交換巴人囚犯及以色列人質。另外，中國昨發布《中國關於解決巴以衝突的立場文件》，提出解決以哈衝突的5點建議，包括全面停火和落實「兩國方案」。

中國外交部發布的立場文件提出5項建議：（一）全面停火止戰，當事各方要切實落實聯合國大會和安理會有關決議，立即實行持久和持續的人道主義休戰；（二）切實保護平民，要停止一切針對平民的暴力襲擊和違反國際人道法的行為，避免襲擊民用設施；（三）確保人道主義救援，有關各方要避免剝奪加沙地區平民生存不可或缺的物資和服務；（四）加大外交斡旋，安理會要發揮《聯合國憲章》賦予的斡旋調解作用，要求當事方保持克制，防止衝突擴大，維護中東地區和平穩定；（五）尋求政治解決，安理會要推動重啟「兩國方案」，在聯合國主導和組織下，盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。

北京發5點《巴以立場文件》

在安理會輪任主席國中國倡議下，安理會周四舉行以巴問題高級別會議。主持的中共中央政治局委員、外交部長王毅再次呼籲立即停火止戰並防止衝突擴大，重申以巴問題根本出路是落實「兩國方案」。

另外，由原定4日延長至6日的以巴休戰協議原定在周四早上7時（本港時間周四下午1時）屆滿，惟以哈雙方在到期前數分鐘宣布同意延長多24小時。以軍發聲明指基於調解員持續解救人質，根據協議框架，會繼續暫停行動。以色列總理辦公室及後指，根據協議收到一份婦孺名單，休戰安排會繼續。哈馬斯亦發聲明指停火協議會持續至第7天。擔當斡旋角色的卡塔爾，其外交部發言人指休戰條件包括人道物資運入加沙等維持不變。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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