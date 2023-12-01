步伯明翰後塵 諾丁漢淪又一實質破產英城市

諾丁漢巿議會引用「第114條通知」（Section 114 notice）發表公告，指2023至2024年度預算將出現2300萬鎊（約2.28億港元）財政缺口，主因是社會福利需求上升，救濟無家可歸者開支不斷擴大，再加上通脹等，令地方政府無法收支平衡。「破產」後地方政府須停止非必要開支。

代表英國47個市議會的組織SIGOMA指出，諾丁漢市的兒童服務佔整體預算比例由10年前的19%升至目前的31%，實際購買力卻較2010至2011財年下跌28%，其主席霍頓形容這顯示眾多地方政府的資金模式徹底失靈，政府正面臨「第114條通知氾濫」。

被批浪費 工黨歸咎中央削撥款

諾丁漢郡國會保守黨議員、內政部國務大臣鄭偉祺表示，工黨的市議會展示「令人驚奇的浪費和無能」。市議會領袖梅林拒絕辭職，他曾承認市議會之前財政上「犯錯」，但指保守黨中央政府連年削減撥款才是問題關鍵。政府城鎮升級與房屋社區部發言人表示，中央政府去年已就諾丁漢市議會的「嚴重管理和財務事務」提出改善要求，惟未獲對方積極應對。

英國智庫政府研究所（IfG）數據顯示，英國地方政府2021至22年的實際購買力，較2009至10年低10.2%，其一原因是保守黨2010年起的執政頭10年大減地方政府撥款約四成。地方政府協會上周抨擊財相侯俊偉未採取行動堵塞地方議會面對的「財赤巨氹」。

英國機構「歡迎香港人委員會」上月報告指，諾丁漢市所在的諾丁漢郡是香港英國國民（海外）簽證（BNO Visa）持有人近年移英頭5位目的地，比例為5.2%。

（衛報/BBC/法新社）