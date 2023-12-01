明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

步伯明翰後塵 諾丁漢淪又一實質破產英城市

【明報專訊】英國再有大城市「實質破產」。繼今年9月的第二大城市伯明翰後，近年成為港人熱門移英居住地、人口約35萬的另一中部城巿諾丁漢（Nottingham，又譯諾定咸），市議會周三（11月29日）發布「第114條通知」，僅保留保護弱勢社群的服務及基本開支，形同宣布破產。專家警告，英國愈來愈多地方議會面臨類似「爆煲」情况。

諾丁漢巿議會引用「第114條通知」（Section 114 notice）發表公告，指2023至2024年度預算將出現2300萬鎊（約2.28億港元）財政缺口，主因是社會福利需求上升，救濟無家可歸者開支不斷擴大，再加上通脹等，令地方政府無法收支平衡。「破產」後地方政府須停止非必要開支。

代表英國47個市議會的組織SIGOMA指出，諾丁漢市的兒童服務佔整體預算比例由10年前的19%升至目前的31%，實際購買力卻較2010至2011財年下跌28%，其主席霍頓形容這顯示眾多地方政府的資金模式徹底失靈，政府正面臨「第114條通知氾濫」。

被批浪費 工黨歸咎中央削撥款

諾丁漢郡國會保守黨議員、內政部國務大臣鄭偉祺表示，工黨的市議會展示「令人驚奇的浪費和無能」。市議會領袖梅林拒絕辭職，他曾承認市議會之前財政上「犯錯」，但指保守黨中央政府連年削減撥款才是問題關鍵。政府城鎮升級與房屋社區部發言人表示，中央政府去年已就諾丁漢市議會的「嚴重管理和財務事務」提出改善要求，惟未獲對方積極應對。

英國智庫政府研究所（IfG）數據顯示，英國地方政府2021至22年的實際購買力，較2009至10年低10.2%，其一原因是保守黨2010年起的執政頭10年大減地方政府撥款約四成。地方政府協會上周抨擊財相侯俊偉未採取行動堵塞地方議會面對的「財赤巨氹」。

英國機構「歡迎香港人委員會」上月報告指，諾丁漢市所在的諾丁漢郡是香港英國國民（海外）簽證（BNO Visa）持有人近年移英頭5位目的地，比例為5.2%。

（衛報/BBC/法新社）

上 / 下一篇新聞