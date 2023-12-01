冷戰抗蘇先講國家利益 無視人權撐獨裁染血腥 現實政治奉圭臬 基辛格外交遺產爭議多

為退越戰炸柬埔寨 死者十萬計

1969年美國總統尼克遜上台，任命基辛格為國安顧問，當時兩人面對美國深陷越戰泥沼，但基辛格認為美國不能放棄南越，否則失去國際盟友信任，並使支持北越的蘇聯進一步壯大。為讓美國「光榮」脫身，基辛格開始與北越談判，但同時與尼克森下令轟炸越南鄰國柬埔寨和老撾，希望切斷補給線，向北越施壓，但大規模轟炸估計造成柬埔寨數以十萬計平民死亡，由此出現的動盪也導致柬埔寨內戰及波爾布特獨裁政權的殘暴統治。經歷數年在巴黎秘密或公開談判後，基辛格與北越高層黎德壽在1973年達成《巴黎和平協定》，結束美國在東南亞的軍事行動，兩人同年獲諾貝爾和平獎，但獎項惹來和平倡議人士猛烈抨擊，黎德壽拒絕領獎，稱和平並未實現，兩年後北越軍攻陷西貢推翻美國支持的南越政權，基辛格提出退還和平獎。

1973年第四次阿以戰爭（贖罪日戰爭）爆發後，基辛格的穿梭外交帶來了停火。惟後來曝光的錄音揭露，1973年以色列總理梅爾夫人訪問白宮希望華府施壓莫斯科，讓蘇聯的猶太人移民到以色列過新生活，但基辛格和尼克遜並無此意，在梅爾夫人離開後，基辛格說：「讓猶太人從蘇聯移民不是美國外交政策目標。如果他們在蘇聯被關進毒氣室，也不是美國關心的問題，也許只是人道主義問題。」

推翻民選政府 鎮壓拉美左翼

基辛格堅信打倒蘇聯才是大局，因此主張推翻左傾政府，這點在拉丁美洲最為惡名昭彰。他和尼克遜1970年代策劃在智利推翻親蘇聯和親古巴的左翼民選總統阿連德，由美國中央情報局（CIA）執行秘密行動，支持反對派組織推翻阿連德，行動獲基辛格授權及監督。最終智利軍方1973年政變推翻和殺害阿連德，軍頭皮諾切特上台並在此後近20年獨裁統治，造成數千人被殺或失蹤。當年參與政變的智利士兵被揭曾收CIA錢。基辛格也縱容阿根廷右翼軍政府於1976年至1983年發動「骯髒戰爭」，鎮壓左翼異見者，估計奪去3萬平民性命。

基辛格還支持反共盟友印尼1975年佔領東帝汶，在基辛格和時任總統福特會見印尼總統蘇哈托一天後，印尼即開始入侵東帝汶到1999年，其間導致逾10萬東帝汶人喪生。基辛格又對巴基斯坦1971年孟加拉獨立戰爭的血腥鎮壓視而不見，認為美國利益在於讓伊斯蘭堡續任中美的中間人。

「很少人像基辛格，能在世界如此多的地方參與這麼多破壞和死亡，造成如此多人受苦。」美國戰爭罪檢察官布羅迪諷刺道。其傳記作者格蘭丁估計，這位美國外交元老的雙手沾滿最少300萬人的鮮血。惟基辛格對此不感歉疚，「一個在外交政策上要求道德完美的國家，既得不到完美，也得不到安全」。他又引用德國文豪歌德，為其爭議政策自辯，「若要我在正義與混亂，和非正義與秩序之間作出選擇，我會選擇後者」。

（綜合報道）