明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

訪華逾百次今夏終章 獲習接見賀壽顯地位

【明報專訊】基辛格曾訪華逾百次，今年7月最後一次訪華時，獲國家主席習近平親自接見甚至設宴款待，規格明顯高於美國財長耶倫及總統氣候問題特使克里。習近平形容基辛格是「中國人民的老朋友」，中美關係將一直與基辛格的名字連繫在一起。

習近平當日接見基辛格的地點，正是1971年基辛格首次訪華時跟時任總理周恩來會談的釣魚台國賓館5號樓。習近平稱周恩來跟基辛格當年在同一地方會面，開啟兩國正常化進程，具有深遠歷史意義。訪華前基辛格度過了100歲生日，習近平稱基辛格訪華過百次，形容兩個「100」相加，令這次訪華有特殊意義。

他更獲習近平設午宴招待，菜單有部分參考1972年隨同時任總統尼克遜訪華時的菜式，更有一個內藏多個小壽桃的大壽桃，並伴以數個小壽桃，合共100個壽桃，慶祝基辛格百歲大壽。

基辛格此行還會見時任防長李尚福及中共中央外辦主任王毅。王毅表示「試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的」，形容美國外交政策需要基辛格式的外交智慧。

以非公職人員身分訪華的基辛格所獲招待規格之高，對比同期訪華的現任華府官員即可見一斑。同一星期較早抵埗的美國總統氣候問題特使克里只見到李強、國家副主席韓正和王毅等，7月初訪華的財長耶倫也只見到李強和副總理何立峰等。

（綜合報道）

上 / 下一篇新聞