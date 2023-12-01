訪華逾百次今夏終章 獲習接見賀壽顯地位

習近平當日接見基辛格的地點，正是1971年基辛格首次訪華時跟時任總理周恩來會談的釣魚台國賓館5號樓。習近平稱周恩來跟基辛格當年在同一地方會面，開啟兩國正常化進程，具有深遠歷史意義。訪華前基辛格度過了100歲生日，習近平稱基辛格訪華過百次，形容兩個「100」相加，令這次訪華有特殊意義。

他更獲習近平設午宴招待，菜單有部分參考1972年隨同時任總統尼克遜訪華時的菜式，更有一個內藏多個小壽桃的大壽桃，並伴以數個小壽桃，合共100個壽桃，慶祝基辛格百歲大壽。

基辛格此行還會見時任防長李尚福及中共中央外辦主任王毅。王毅表示「試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的」，形容美國外交政策需要基辛格式的外交智慧。

以非公職人員身分訪華的基辛格所獲招待規格之高，對比同期訪華的現任華府官員即可見一斑。同一星期較早抵埗的美國總統氣候問題特使克里只見到李強、國家副主席韓正和王毅等，7月初訪華的財長耶倫也只見到李強和副總理何立峰等。

（綜合報道）