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烏情報局長妻重金屬中毒 俄被指圖暗殺

【明報專訊】烏克蘭周二（28日）懷疑俄羅斯對烏國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的妻子瑪麗安娜（Marianna Budanova，圖）下毒，指事件似乎是針對烏克蘭領導階層核心的

一次暗殺企圖。

烏克蘭傳媒Babel報道，瑪麗安娜由於健康長期惡化，已住院接受治療。報道指另有一些GUR人員亦懷疑中毒正接受治療。Babel報道，瑪麗安娜體內發現大量「不會用在日常生活或軍事事務」的重金屬，因此懷疑有人蓄意下毒，當局已循「企圖謀殺」方向展開調查。

GUR表示，瑪麗安娜被重金屬毒害，正在醫院接受治療。GUR發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，這次攻擊用上極具毒性的水銀和砷（砒霜），調查人員的「主要假設」是俄羅斯涉案。他證實在其他GUR僱員體內也驗出重金屬。

37歲的布達諾夫曾策劃一系列特別行動，部分深入俄羅斯境內，今年9月獲晉升為中將。瑪麗安娜是心理學家，也是基輔市長克里琴科的助手。她和丈夫住在戒備森嚴的GUR總部內。布達諾夫今年8月曾表示，基於安全理由經常與妻子在一起。如果下毒指控屬實，不但突顯嚴重保安漏洞，並且是自去年俄羅斯全面入侵以來，對烏克蘭領導層家庭成員最高調的謀殺企圖。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

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