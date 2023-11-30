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法新社引消息：哈稱願續休戰4日 路透：正商釋男性士兵

【明報專訊】以色列與哈馬斯經延長至6日的臨時停火協議昨踏入最後一日，來自卡塔爾、埃及和美國的談判代表正努力尋求再延長休戰期。法新社昨引述接近哈馬斯的消息人士，指哈馬斯願意將臨時停火再延長4天。路透社昨引述消息人士指，雙方討論新階段休戰協議，內容包括哈馬斯除了釋放婦孺人質，亦要釋放男性及軍事人員。

消息人士昨告訴法新社：「哈馬斯已經通知調解者，願意延長休戰4天，以便根據現有休戰條款，在此期間釋放哈馬斯、其他抵抗運動和其他組織扣押的以色列囚犯。」

路透社昨引述消息人士，到訪多哈的美國中情局局長伯恩斯，與以色列情報機關摩薩德局長巴爾內亞、卡塔爾首相穆罕默德會面，商討新階段休戰甚至長期停火的條件。卡塔爾談判代表則與哈馬斯官員討論延長臨時停火協議的新條款，惟不清楚會面成果。

累計5日來以哈雙方合共釋放261人，包括81名人質及180名巴人囚犯。以色列昨表示目前仍有161名人質被扣押在加沙。臨時停火至今，已有800輛運載人道物資的貨車進入加沙，美國首批3架運載人道物資的飛機周二亦降落埃及。

另外，哈馬斯旗下武裝團體「卡桑旅」昨表示，最年輕以色列人質、10個月大的克菲爾‧比巴斯（Kfir Bibas），以及其4歲兄長阿里埃勒（Ariel Bibas）和母親希里（Shiri Bibas）已在之前的以軍空襲中身亡。以軍表示正在調查，強調所有在加沙人質的安全一概由哈馬斯負責。

（華盛頓郵報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭

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