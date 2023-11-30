阿根廷準總統訪華府 鞏親美遠華外交路線

米萊伊（Javier Milei）周一飛抵紐約展開為期兩天的訪問，行程首站是前往位於皇后區的知名猶太教拉比施內森（Menachem Mendel Schneerson）墓地憑弔。米萊伊之後前往華盛頓，與白宮國家安全顧問蘇利文及國家安全委員會西半球事務高級總監岡薩雷斯（Juan Gonzalez）等官員會面。

離開白宮時，米萊伊向傳媒稱與美國官員的會面「非常好」，雙方討論阿根廷的經濟及社會狀况。白宮當晚發聲明稱，米萊與跟蘇利文討論繼續發展兩國牢固關係的重要性。白宮未有提及會談的整體氣氛，但稱討論涵蓋經濟、科技、潔淨能源、人權和「支持世界各地的民主國家」。

IMF貸款談判將啟 關鍵獲美支持

美國財政部表示，其官員跟米萊伊的顧問討論米萊伊的經濟議程；財政部負責管理美國在IMF的主導股權。米萊伊的經濟顧問也與IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）等IMF官員會面。

阿根廷正陷入20年來最嚴重經濟危機，米萊伊上台後要解決高達近150%的通脹率、外匯儲備短缺等，身為自由至上主義經濟學家的他，競選時揚言推動激進經濟改革。阿根廷未來數周要就440億美元貸款與IMF談判，美國作為IMF最大股東，能獲華府支持是阿根廷談判成功關鍵。

（路透社/金融時報）