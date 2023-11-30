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印度明卸任G20主席國 莫迪撰文：重振多邊主義

【明報專訊】印度的二十國集團（G20）主席國任期即將結束，明日（12月1日）起交予巴西。現屆印度政府高度重視G20主席國的身分，藉此強調作為全球南方領袖的地位。印度總理莫迪趁主席國任期最後一日投書印度國內外報章，總結過去一年成績，主張成功在任期內重振多邊主義。

承接之前一屆印尼任內發生的俄軍侵烏，印度的G20主席國任期續在全球戰火中度過，烏戰未息之餘，10月起更爆發以色列-哈馬斯戰爭，再度衝擊全球。印度任內強調領導全球南方，今年1月先邀請125國在網上舉行「全球南方之聲峰會」，其後莫迪5月又會見烏克蘭總統澤連斯基和主持「印度—太平洋島國合作峰會」，展現受多方拉攏的全球南方領袖姿態。

重領導全球南方 促成非盟「升正」

這波外交攻勢在9月新德里G20峰會來到高峰，印度明言要代表全球南方國家發聲，並促成非洲聯盟以常任理事國身分加入G20。到卸任前，印度上周三（22日）再召開G20視像峰會，商討內容包括以哈戰爭。

莫迪在全球傳媒投書中表示，印度去年承擔G20主席國的責任時，全球格局面臨「在多邊主義衰落的背景下」多方面的挑戰，「在衝突和競爭中，發展合作受到影響，阻礙了進步」，因此印度接任主席國後，「力圖為世界提供現狀之外的另一種選擇，即從GDP為中心向以人為本的進步轉變」。

莫迪強調需對多邊主義進行「根本性改革」，並指印度在主席國任期內「重振了多邊主義，擴大了全球南方國家的聲音，倡導發展，並為世界各地婦女賦權而奮鬥」。

巴西周五接任G20主席國，總統盧拉上周四表明任內焦點包括減少飢餓和貧窮，減緩氣候變化和推動全球治理改革。巴西明年11月會在最大城市里約熱內盧舉行下屆G20峰會。

明報記者

相關字詞﹕莫迪（ Narendra Modi） 二十國集團（G20）峰會 巴西 全球南方（Global South） 印度 二十國集團（G20）

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