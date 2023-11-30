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暖化速度全球兩倍 亞洲「熱死」人數飈

【明報專訊】2023年勢成有史以來最熱一年，這亦對人體造成致命後果。亞洲深受全球暖化影響，多國因酷熱死亡人數近年急增。

根據世界氣象組織（WMO）數據，由於亞洲幅員遼闊，過去30年的暖化速度已經是全球平均水平的兩倍。聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）2022年的報告指出，由於高溫，亞洲比以往任何時候有更多人死亡或生病。「熱壓力」是眾多健康風險之一。在泰國和馬來西亞，登革熱和瘧疾案例在增加，而在印尼，空氣污染引起的呼吸系統疾病也在上升。即使是像抑鬱症和焦慮症這樣的心理障礙也與氣候變化有關。

今年7月一個中午，在日本東北部山形縣，一名十幾歲的女孩被發現昏迷在人行道上的自行車旁。她因中暑症狀被送往醫院，於當晚死亡。日本氣象廳表示，當天的最高氣溫35.5℃，比1991年至2020年7月平均最高氣溫高出7℃。這宗事故發生在一個以寒冷冬季聞名的地方，足以證明酷熱警號並非危言聳聽。

健康通常在氣候變化討論中被忽視，醫學界部分人努力將注意力集中在全球變暖的健康影響，他們的努力最近取得重要勝利。第一次衛生部長和高級衛生官員會議將在《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）的場邊舉行，預計將有來自50多個國家的參與者聚集，商討應對氣候變化引發的健康危機。

非牟利組織「消滅瘧疾」（Malaria No More）首席執行官埃德倫德（Martin Edlund）歡迎醫學界參與。他稱目前為止，衛生政策決策者缺席高層氣候討論，反映全球資源缺乏。有報告顯示，多邊氣候融資來源的資金總額中，不到0.5%分配給衛生項目。

（日經亞洲）

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