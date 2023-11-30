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氣候峰會今揭幕 首評全球減排成績 化石燃料去留勢掀爭論 發達國帶頭補償待觀望

【明報專訊】為期13天的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）今日（30日）在阿聯酋迪拜揭幕，全球近200個國家的元首和政府高官等超過7萬名代表將出席，是聯合國氣候峰會歷來最多人參與的一屆。今次峰會議程重點之一是自2015年《巴黎協定》後首次作「全球盤點」，評估各國在實現協定中控制全球升溫較工業化前高小於2℃的進展，惟預計峰會將明確指出全球並未走向這目標的軌道上，如何做才能達標將成為討論焦點。此外，是否能夠首次達成淘汰化石燃料時間表，以及「損失與損害」基金由誰注資及誰可獲賠等，相信各國也會爭論一番，峰會最終能否達成重大成果難料。

聚焦定限升溫方案 料需更新目標

2015年195個締約國達成《巴黎協定》，同意將全球氣溫升幅控制在工業革命前水平的2℃內，並爭取限制在1.5℃內。根據協定，今年需要進行一次全球盤點，以評估各國在實現該目標的進展，惟迄今各國減排進展緩慢，聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）指出，若要達到限溫1.5℃的目標，全球溫室氣體排放量到2030年需要較2019年減少43%。今年COP28上，各國將尋求達成一項讓全球走上實現控溫目標軌道的方案，當中可能包括採取緊急措施減少碳排放或提高綠色技術投資，並預計各國要在2025年前更新其減排目標和計劃。

曾言須棄化石燃料 主席角色惹關注

COP28最艱巨的談判之一是化石燃料的未來。去年在埃及舉行的COP27上，80多國支持逐步停用化石燃料，但俄羅斯和沙特阿拉伯等主要產油國反對。《金融時報》指出，預計各國今年再次就是否擺脫及多久時間內擺脫化石燃料激烈爭論。美國和歐盟一直呼籲制定淘汰「未應用碳捕捉技術的化石燃料」（unabated fossil fuel）的時間表，但俄羅斯已表明將反對任何減少使用化石燃料的協議。COP28主席、阿聯酋國營阿布扎比國家石油公司總裁賈比爾（Sultan Al Jaber）曾表示，逐步淘汰化石燃料「不可避免」，外界關注這個東道主能否推動其他產油國支持這一想法。

「損失與損害」基金 歐美允注資

COP27各國同意成立「損失與損害」基金，為受氣候變化災害遭到人命財物等損失的窮國提供補償，在今屆氣候峰會上，各國政府必須確實地設立該基金並注資。不過營運這個新基金非常複雜，發展中國家認為發達國應負責注資。初步達成的文本顯示，「損失與損害」基金將「邀請發達國締約方繼續帶頭提供財源」，但這需所有近200個國家支持，並在氣候峰會上通過。據聯合國估計，到2030年，發展中國家每年需要至少2000億美元來應對日益惡劣的氣候變化，如海平面上升或加劇的風暴。美國總統氣候特使克里稱，美國將承諾注入數百萬美元，歐盟也答應投入「大量捐款」。

聯合國秘書長古特雷斯周一形容地球「陷入致命循環」，敦促全球領袖在COP28採取果斷行動，應對愈趨嚴重的氣候變化，包括結束化石燃料時代。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃呼籲COP28談判不可再「一切照舊」，指當前的路無法對付全球暖化。她表示，到2030年全球碳排放量必須減少25%至50%，但迄今的承諾僅能減少11%。

今次峰會有超過7萬人出席，勢破碳排紀錄。去年COP27有4.6萬人前往埃及出席，排放4.41萬噸二氧化碳。

（金融時報/路透社/法新社）

相關字詞﹕聯合國氣候變化框架公約 損失與損害（loss and damage） 化石燃料 全球暖化 氣候峰會

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