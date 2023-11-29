希總理促還巴特農石雕 英揆撤會晤

希總理：如蒙娜麗莎切半

周日（26日）起訪英的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）同日接受英國廣播公司（BBC）專訪，稱他與辛偉誠會晤時，將討論有關「大英博物館歸還希臘巴特農神殿大理石雕」的問題。他指出，大英博物館應該將石雕歸還希臘，形容一些文物放在倫敦，其他放在雅典，就像把蒙娜麗莎畫像切開一半。他又批評歸還雕塑的談判進度太慢。

米佐塔基斯原定周二中午時段在倫敦與辛偉誠會面45分鐘，但前一日獲告知會面取消。他周一晚向記者暗示，辛偉誠沒膽與他討論文物問題。

BBC引述的英國保守黨消息人士稱，在米佐塔基斯發表有關石雕的言論後，會面不可能繼續。消息人士稱，英方立場很明確，石雕永遠都是大英博物館的館藏。《衛報》報道，米佐塔基斯周一先見英國在野工黨黨魁施紀賢，相信是與辛偉誠會面告吹的另一原因。

1801年英國外交官第七代埃爾金伯爵（Earl of Elgin）布魯斯（Thomas Bruce）將石雕陸續從希臘運往英國。當時英國輿論對此有所爭議。英國議會經過一番爭辯之後，決定不追究埃爾金伯爵，他於1816年將石雕賣給英國政府，最後藏於大英博物館。

（BBC/衛報）