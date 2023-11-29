希總理促還巴特農石雕 英揆撤會晤

【明報專訊】英國和希臘政府因巴特農神殿大理石雕塑（又稱埃爾金石雕，Elgin Marbles）爭議引發外交風波。英國首相辛偉誠突然取消周二會晤到訪的希臘總理米佐塔基斯。辛偉誠的發言人昨解釋，由於米佐塔基斯未能兌現不公開爭議石雕所有權的承諾，所以取消與對方會晤。米佐塔基斯早前接受英國傳媒訪問時要求英國歸還該著名的被盜石雕。
希總理：如蒙娜麗莎切半
周日（26日）起訪英的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）同日接受英國廣播公司（BBC）專訪，稱他與辛偉誠會晤時，將討論有關「大英博物館歸還希臘巴特農神殿大理石雕」的問題。他指出，大英博物館應該將石雕歸還希臘，形容一些文物放在倫敦，其他放在雅典，就像把蒙娜麗莎畫像切開一半。他又批評歸還雕塑的談判進度太慢。
米佐塔基斯原定周二中午時段在倫敦與辛偉誠會面45分鐘，但前一日獲告知會面取消。他周一晚向記者暗示，辛偉誠沒膽與他討論文物問題。
BBC引述的英國保守黨消息人士稱，在米佐塔基斯發表有關石雕的言論後，會面不可能繼續。消息人士稱，英方立場很明確，石雕永遠都是大英博物館的館藏。《衛報》報道，米佐塔基斯周一先見英國在野工黨黨魁施紀賢，相信是與辛偉誠會面告吹的另一原因。
1801年英國外交官第七代埃爾金伯爵（Earl of Elgin）布魯斯（Thomas Bruce）將石雕陸續從希臘運往英國。當時英國輿論對此有所爭議。英國議會經過一番爭辯之後，決定不追究埃爾金伯爵，他於1816年將石雕賣給英國政府，最後藏於大英博物館。
（BBC/衛報）
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