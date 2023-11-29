家屬引獲釋人質 經歷各異 有長者困地道變怕光 有小孩被迫看血腥突襲

在原定4日休戰期內，先後有50名以色列婦孺人質獲釋，可跟親友團聚。他們被俘期間的經歷也陸續通過親友之口流傳開來。

有稱可如廁 有食物供應

羅蒂姆指其侄女希拉（Hila Rotem-Shoshani）周日回到以色列的首晚睡得不錯，第二天是其13歲生日，家人已準備好盛大生日派對。據他轉述希拉的見聞，人質們都能如廁，也有食物供應，只是有時分量不足要稍捱餓。然而，希拉被俘期間一直被要求低聲或不要說話，故羅蒂姆要不斷提醒她可提高聲量。

拉維夫也引述其上周五獲釋的3名親屬指，他們食無定時，可吃的主要是米飯和麵包，而且要睡在幾張拼在一起的椅子。其中她的表姊凱倫（Keren）和姨母蒙德（Ruth Munder）在50日間分別輕了13和17磅。她的侄子奧哈德（Ohad）在被俘中度過9歲生日，獲釋後獲多名朋友簇擁，以雪糕和薄餅「補祝」。奧哈德其一朋友向以色列媒體形容他「情感上強大」，能夠回答被俘期間所吃和所見的提問，甚至一如以往能在一分鐘內還原扭計骰。

部分人質則似乎一直被困地道。72歲的摩舍（Adina Moshe）上周五重獲自由，其侄子諾里形容她經過數周身處黑暗後「需要適應陽光」。諾里指她之前處於地道的「徹底黑暗」之中，故不習慣見到日光，一直閉眼走路。

然而，至少兩人需要更多醫療照顧。84歲婦人亞伯拉罕（Alma Abraham）周日獲釋後立即被送往以色列南部大城貝爾謝巴的索羅卡醫療中心，情况危殆。該醫院的院長指亞伯拉罕本身有疾，被俘期間未獲恰當治療。另一女子上周六獲釋時需要兩肋依靠着拐杖行走，再被抬入紅十字會車輛帶離。

12歲的法國-以色列雙重國籍人質埃坦（Eitan Yahalomi）周一獲釋，其姨母指哈馬斯武裝分強迫外甥看10月7日突襲期間的血腥片段，慨嘆外甥這段時間活於恐怖之中，「每當有孩子在哭，他們就會用武器逼他收聲。我曾盼埃坦得到善待，顯然不是如此，那些人是怪物」。

卡塔爾和埃及則繼續斡旋進一步延長停火，美國中情局長伯恩斯和以色列摩薩德情報機構局長巴尼亞據報已身處多哈進行商討。卡塔爾外交部發言人安薩里則表示，目前會以釋放平民人質為優先，被俘的軍事人員要排在後面。

以軍稱受襲曾駁火 哈批違約

另外，加沙北部昨日發生懷疑違反休戰的情况。以軍宣稱有可疑人士接近，故以軍坦克鳴炮示警。以軍後來再指有3個爆炸裝置在兩處不同地點引爆，導致一些士兵輕傷，其中一處曾有駁火。哈馬斯指控以軍「公然違反」停火，稱己方仍堅守協議，又要求調解方介入確保休戰有效。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）