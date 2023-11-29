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荷蘭爆3年最大兒童肺炎疫情 原因未明

【明報專訊】繼中國近日多處出現兒童流感和肺炎爆發個案後，荷蘭近月亦爆發兒童不明肺炎疫情，最新數字達到每10萬人有80人，比例是過去兩年來最高，而且比例持續急升中。另外，美國霍士新聞網周一報道，首都華盛頓的醫院報稱求診人數亦正在上升。

美國新聞網站The Messenger周二（28日）報道，根據荷蘭衛生服務研究所（NIVEL）公布數字，顯示上周5至14歲兒童每10萬人有80宗肺炎個案，是該研究所近年錄得的最高數字。兒童感染肺炎比例在今年第32周前，一直徘徊在10至30宗左右，之後開始幾乎持續急升至第45周的80宗，且近幾周升勢有轉急迹象（見圖）。在去年流感高峰期（一般亦是肺炎常發期），NIVEL錄得的最高數字是每10萬人有60宗個案。

NIVEL研究員海維爾德（Mariëtte Hooiveld）表示，這個時間流感個案很常見，有些人還會患上肺炎，但個案增加情况今年提早出現，令人關注，數字甚至比新冠疫情前還高。

荷蘭傳媒報道，NIVEL和荷蘭國家公共衛生及環境研究所（RIVM），至今仍未公開解釋肺炎個案爆發的原因。中國近期也爆發流感和肺炎等呼吸道感染疾病個案，官員指官方去年底放寬嚴格的新冠抗疫措施，令群眾面對肺炎和流感病毒時抵抗力下降。不過，荷蘭早已解除新冠防疫限制。

（The Messenger/荷蘭新聞）

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