阿聯酋涉藉辦氣候大會洽油氣交易 BBC引外泄文件質疑違公正原則 COP28指不實

油企總裁任主席 被指利益衝突

BBC與非牟利新聞調查組織「氣候報道中心」（CCR）的記者取得這批外泄簡報，是阿聯酋COP28團隊為COP28主席賈比爾（Sultan Al-Jaber）在峰會舉行前與至少27國政府代表會談而準備的資料。作為籌備氣候大會工作的一部分，阿聯酋COP28會安排一系列與各國政府的部長級會議，COP主席與各政府代表會談是其主要職責之一，鼓勵他們致力減排。不過賈比爾的身分早惹爭議，他是阿聯酋石油國企阿布達比國家石油公司（ADNOC）及國有再生能源公司馬斯達爾（Masdar）的行政總裁，由他擔任COP28主席引起歐美政界批評，認為存在利益衝突。

涉15國 願偕華評估天然氣機會

BBC周一披露的外泄文件內容包括建議與各國政府的「談話要點」，其中為與中國代表會談而準備的談話要點，是「ADNOC願意共同評估在莫桑比克、加拿大和澳洲的國際液化天然氣機會」。文件又建議阿聯酋告訴哥倫比亞部長，ADNOC「隨時準備」支持哥國開發當地的化石燃料資源。文件還建議告訴德國和埃及在內13國代表，ADNOC希望與他們的政府合作開發化石燃料項目。文件還包含由ADNOC及馬斯達爾為20多個國家擬定的談話要點，當中包括在ADNOC競逐收購拉美最大、巴西石油和天然氣加工公司Braskem一事上，尋求巴西環境部長協助以獲得支持。本月ADNOC開價21億美元收購Braskem主要股份。

BBC指出，他們知道至少有一個國家跟進了阿聯酋COP28團隊安排的會議上提出的商業討論。有12個國家告訴BBC，會議期間沒有討論商業活動，又或根本沒有舉行會議。

阿聯酋COP28團隊沒有否認利用這些雙邊會議進行商業會談，稱這是「私人會議」，拒評會談內容。COP28發言人向法新社稱，BBC引用的文件不準確，也沒用於COP28在會議中，「BBC在報道中使用未經核實的文件，令人非常失望」。

阿聯酋團隊未否認 稱私人會議

BBC及CCR均稱已核實外泄文件的真確性。BBC指出，試圖在氣候變化大會相關會議達成商業交易，似乎嚴重違反COP主席應有的行為標準。UNFCCC表示，COP主席及其團隊的主要原則是遵守「公正義務」。UNFCCC指出，COP主席被期望在不帶偏見、偏袒、任性、私利、偏好或順從的情况下，嚴格按照合理、獨立和公平的判斷行事，還要確保個人觀點和信念不會影響他們作為UNFCCC官員的角色及職能。

2014年COP20主席、秘魯代表普爾加-比達爾（Manuel Pulgar-Vidal）擔心事件可能影響今屆氣候大會成果，「COP主席是世界領導者，代表地球嘗試達成共識，若任何一位COP主席試圖帶着某種特殊利益，包括商業利益，可能意味COP的失敗」。英國氣候政治專家雅各布斯（Michael Jacobs）批評阿聯酋COP28團隊虛偽，表面上推動減排，私下則試圖達成會增加全球碳排放量的交易。

此外，《衛報》周一報道，CCR及英國第4頻道新聞調查顯示，沙特阿拉伯正推動名為「石油需求可持續計劃」（ODSP）的全球投資項目，包括打算加速發展燃料消耗為普通飛機3倍的超音速客機旅行，希望提高發展中國家對石油和天然氣的依賴，被批評令這些國家對「有害產品上癮」。

（BBC/衛報/法新社/金融時報）