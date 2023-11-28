原定明年實施 新西蘭新政府擬煞停「世代禁煙法」

新禁煙法原定明年7月實施，除了年齡限制外，還包括限制煙草產品尼古丁含量水平，以及將全國6000間特許香煙售賣店數目大減至最多600間等。

新財長：賣煙收益補貼稅收

新任財長威利斯上周六上台前表示，將在明年3月前廢除相關法例，賣煙收益將補貼政府的減稅計劃，預算當中涉款10億新西蘭元（約47億港元）。盧克森日前向傳媒表示，放棄新禁煙法有助阻止黑市冒起，並避免香煙店成為犯罪目標。他強調，新政府將以教育和其他控煙措施來降低吸煙率。

公共衛生專家憂慮政府「開倒車」尤其威脅毛利族人的健康，因該原住民族群吸煙率較高。非政府組織「奧特亞羅瓦健康聯盟」（HCA）發表聲明，形容這是公共衛生的一大損失，亦是煙商一大勝利。該組織主席特莫倫加（Lisa Te Morenga）指出，如禁煙法全面施行，未來20年可節省13億新西蘭元（約61億港元）醫療系統成本，並將男女的死亡率分別降低9%和22%。

（衛報/法新社）