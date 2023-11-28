證實朝重建哨崗 韓稱監視 持械朝兵抵邊境 非軍事區內活動

朝鮮上周二發射軍事偵測衛星「萬里鏡-1」號，韓國隨即中止《九一九軍事協議》中限制對朝偵察條款以示抗議。朝鮮國防省上周四宣布撕毁整份協議，立即恢復因該協議停止的所有海陸空軍事措施，包括在朝韓軍事分界線一帶部署強大武裝部隊及新武器。

韓聯社周一引述韓國軍官稱，韓軍近日偵測到朝韓邊境上朝方活動增加。報道又展示韓國國防部發布的照片，可見有朝鮮軍人在非軍事區內一個哨站附近活動。韓軍稱，持重型裝備的朝兵被發現自上周五起修復數個地點被炸毁的哨崗。法新社引述韓國軍方人員稱，平壤最近運送持械軍人和設備到邊境重建哨崗。

按九一九協議各炸11哨崗 朝或全數修復

韓國在非軍事區有60個哨崗，估計朝鮮有160個，在2018年的協議下，兩韓各自炸毁11個哨崗。報道引述軍方高層稱，目前只有幾個哨崗正在修復，但預計朝鮮將修復全部哨崗，因為這對監視十分重要。

韓國國防部發言人全河奎昨在例行記者會上表示，韓方研判「萬里鏡-1」號衛星已進入軌道並正圍繞地球運作。朝中社周一報道，朝鮮外交部指發射監測衛星是基於監視美國和其盟國的需要，朝鮮會繼續行使主權，包括發射衛星。《勞動新聞》同日發表文章，指違反《九一九軍事協議》等韓朝協議的責任全在韓方，並抨擊韓美日、韓美聯合軍演是在「玩火」，又譴責尹錫悅政府依靠美日「瘋狂地熱中於」挑起反朝戰爭的挑釁活動。聯合國安理會周一召開緊急會議，商討朝鮮發射軍事偵測衛星。

安理會昨開會 商朝射偵測衛星

韓國防長申源湜昨日到京畿道平澤市視察韓美聯軍司令部，其間對朝方發射軍事偵察衛星和撕毁《九一九協議》發出嚴正警告，重申朝鮮核導武器是朝鮮半島面臨的最大威脅，韓美同盟的壓倒性能力會是遏制和反制朝方挑釁的力量泉源。

（韓聯社/路透社/法新社）