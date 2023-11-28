醫院受襲羅生門 人權觀察料巴火箭失誤造成

這宗爆炸在阿拉伯世界掀起公憤，加沙衛生部稱事件造成471人喪生，但以色列質疑數字可靠性，美國情報估計死亡人數「介乎100至300之間」，並傾向較低的那一邊。巴勒斯坦當初指摘以軍空襲擊中阿赫利阿拉伯醫院，以色列則稱是一枚發射失敗的巴勒斯坦火箭導致。路透社報道，HRW事後調查，包括檢視照片、影片、衛星影像，以及對目擊者和專家訪談，得出的結論是爆炸「顯然是一枚諸如巴勒斯坦武裝組織常用的火箭推進炮彈造成」。HRW指出，471死和342傷的數字顯示出死亡比例不尋常地高，亦與現場可見破壞程度不符，因此加沙當局和以色列都應公開現場殘餘物的證據和其他資訊，以容許全面調查。

哈馬斯斥偏袒 以方批遲公布

哈馬斯高官納伊姆（Basem Naim）向路透社稱，所有迹象都指向以色列，質疑報告偏袒以方，「不具決定性意義」。以色列外交部發言人納赫雄（Emmanuel Nahshon）批評HRW太遲公布報告，他在社交平台說：「耗時超過一個月達成敷衍了事的結論，結果跟全球只花兩天就達成的結論一樣。」

（路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）